Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetin en net yeni görüntüleri çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu Yeşilköy’deki balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Saat 00.37 sularında vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamamıştı. Sabah gazetesinin haberine göre, dehşet verici anlar kameralara böyle yansıdı…