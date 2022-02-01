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Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetin en net yeni görüntüleri çıktı

Sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu balıkçı restoranında silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Yönetici fotoğrafı Yönetici9 saat önce
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu Yeşilköy’deki balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Saat 00.37 sularında vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamamıştı. Sabah gazetesinin haberine göre, dehşet verici anlar kameralara böyle yansıdı…

Yönetici fotoğrafı Yönetici9 saat önce
0 323 Bir dakikadan az

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