Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu katilininden 7 kurşun

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na defalarca ateş edilmiş. Yere düşen Şafak Mahmutyazıcıoğlu sürüklenerek iki el daha ateş daha edilmiş.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ece Erken‘in eşi Mahmutyazıcıoğlu dün gece Yeşilköy’de bir balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yeni bilgilere göre Mahmutyazıcıoğlu, konuşmak için gelen iki kişiyi tanıyordu. Katil zanlıları önce Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförüne ateş etti. Daha sonra da 7 kurşunla Mahmutyazıcoğlu’nu öldürdü. Kurşunların tamamının bel altına atıldığı belirlendi.

Son dakika haberi: Ece Erken’in eşi Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi gündeme bomba gibi düşerken saldırıya ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Saldırının Mahmutyazıcıoğlu’nun Yeşilköy’deki bir restoranda oturduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Dün gece 12.30 sıralarında yapılan saldırıya ilişkin ise çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

MOBESE KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldüğüne dair henüz bir bilgi elde edilemezken polis ekipleri saldırganları yakalamak için bölgedeki tüm MOBESE kameralarını incelemeye alarak çok geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin gelen ilk bilgiler ise şu şekilde:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun gece yarısı saat tam 12.00 sıralarında yanına restorana 2 kişi geliyor. Bir şey konuşmak istediklerin söylüyorlar. Mahmutyazıcıoğlu da iddiaya göre bu kişileri tanıdığını belirtiyor. 4-5 dakikalık konuşmanın ardından yanlarına üçüncü bir kişi daha geliyor. Daha sonra çıkan tartışmanın ardından önce şoförünün ayağına ateş etmişler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da belden altına 7 kurşun atılmış, bel üstünde ya da kafasında herhangi bir şey yok ancak kan kaybından ve kurşunlardan birinin damarını yırtması sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

“İKİ EL ATEŞ EDİP YERDE SÜRÜKLEMİŞLER”

Korkunç cinayet ülke gündemine otururken, Beyaz TV muhabiri de yeni bilgiler verdi. Detayları aktaran muhabir şöyle konuştu:

Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu’nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey’le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey’in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey’e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey’i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar.