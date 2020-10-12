SSK, SGK, Bağkur 4A, 4B, 4C, 52, 54 ve 56 Yaş Emeklilik Hakkı Hesaplama

Emeklilik yaş hakkı işe giriş tarihleri SSK, SGK, ve Bağkur için bir çok kritere göre değişiyor. İşte Emekli olmak için gereken şartlar.

Bağkur, Emekli Sandığı, SSK, 4A, 4B, 4C primi ödemiş herkes için emeklilik şartları aynıdır. Emeklilik isteyenler için işe giriş tarihi ilk olarak ele alınır ve kaç yaşında emekli olacakları belirlenir.

SGK Emeklilik Koşulları

1999 yılından önce işe girişiniz varsa erken yaşta emekli olabilirsiniz. Ancak emeklilik yaş kriterleri kişiye göre değişiklik gösterir. 2008’den sonra işe girenler için emeklilik yaşı 60’dır.

Bunların dışında kişinin doğum tarihi, kadın veya erkek olması veya borçlanma durumu gibi kriterlere göre emeklilik yaşı değişiklik gösterir.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Tablosu

İlk işe girişiniz 08.09.1999’dan önce ise erken yaşta emekli olabilirsiniz. Eğer bu tarih ve 2008’den sonra işe girmişseniz emeklilik yaşı için 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor.