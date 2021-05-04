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Türk Tabipleri Birliği: Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilmez
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 17 Büyükşehir, 5 il merkezi ve 2 ilçede belediyelerin vefat sayıları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm verilerini paylaşarak, bir kez daha fazladan ölüm sayılarına dikkat çekti.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2020 yılı Mart-Aralık dönemindeki ‘fazladan ölümlere’ dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“2019’da Türkiye’deki ölümlerin yüzde 51’inin yaşandığı 24 il-ilçede, Mart-Aralık 2020 döneminde salgının ülkeye eşit yayıldığı varsayıldığında; 2019’a göre ‘fazladan ölüm’ sayısı 115 bin. Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilemez.”