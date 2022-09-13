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The Washington Post: Elon Musk Twitter ile manüplasyon yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi The Washington Post, Elon Musk'ın foyasını ortaya çıkarttı,

12 saat önceSon güncelleme: 13/09/2022
190 1 dakika okuma süresi
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The Washington Post: Elon Musk Twitter ile manüplasyon yaptı

The Washington Post, Elon Musk’ın Twitter‘ı satın alma kampanyası ilerledikçe, anlaşmanın kamuoyu algısını şekillendirmek için Twitter’ı kendisinin kullandığını yazdı…

The Washington Post’un  Elon Musk hakkındaki Twitter paylaşımları

Elon Musk bir Twitter süper kullanıcısıdır. 13 yıl önce platforma katıldığından beri 19.000’den fazla tweet attı. Bu yıl günde ortalama altı kez tweet attı.

Bir Gönderi analizine göre, bu gönderilerin en az 150’si Twitter’ın kendisi hakkında….

Birçok yönden Musk’ın akışı, birçok Twitter kullanıcısının yaşadığı hız trenini yansıtıyor: Bir dakikada, düşüncelerini paylaşma ve takipçileriyle etkileşim kurma yeteneğini seviyor. Ardından, konuşmaların ne kadar çabuk zehirli hale gelebileceğini not ediyor.

Geçen yıla kadar Musk, Twitter’ın ifade özgürlüğünü sağlamadaki rolü hakkında nadiren tweet attı.

Ancak twitter platformu, 6 Ocak’ta Donald Trump‘ı yasakladığından sonra Elon Musk, Twitter’ın sivil söylem için gerekli olduğu fikrini dile getirdi.

Bu bahar, Musk’ın Twitter’daki yaklaşık yüzde 10’luk hissesi onu bir gecede kullanıcıdan azınlık sahibine dönüştürdü.

Şirketi satın alma kampanyası ilerledikçe, anlaşmanın kamuoyu algısını şekillendirmek için Twitter’ın kendisini kullandı

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12 saat önceSon güncelleme: 13/09/2022
190 1 dakika okuma süresi
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