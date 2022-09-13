Napoli Gezi Rehberi: Gezilecek Yerler, Tatil İpuçları, Seyahat Notları

Görülecek Yerler, Geziler, Mutfak, Muhteşem manzaralar. Hepsi Napoli Gezi Rehberi ‘nde.

Gürültülü, kalabalık ama aynı zamanda hayat dolu. İtalya‘nın üçüncü büyük şehrine yapılacak bir gezi kesinlikle heyecan verici. Napoli Gezi Rehberimiz ile seyahatinizi kolayca planlayabilirsiniz.

Napoli gezilecek yerler listesinin dışında şehrin mutfak açısından da sunabileceği çok şey var. Napoli gezisi için en iyi ipuçları bizde.

Roma, Venedik ve Garda Gölü’nü biliyor ve İtalya’yı farklı bir açıdan tanımak istiyorsanız sizi Napoli’yi keşfe davet ediyoruz.

Bir milyon nüfusuyla şehir, güney İtalya’nın en büyük şehridir ve başkent Roma’dan tamamen farklı bir havası vardır.

Napoli’yi ya seversiniz ya da onlardan nefret edersiniz. Şehir her zaman görülmeye değerdir. Napoli gezinizi unutulmaz kılmak için en iyi ipuçları bizde.

Napoli Pahalı mı?

Napoli’nin tadını çıkarmak için çok para harcamanıza gerek yok. Metropol aslında oldukça ucuz. Bir kapuçinoyu bir avroya kadar alabilirsin ve gerçekten iyi pizza fiyatları dört ila yedi avro arasında. Şehir merkezinde konaklama da oldukça ucuz.

Liman gezinti yerinde bulunan Chiaia semtinde işler farklıdır. Fiyatlar bu şık mahallede hızla yükseliyor.

Napoli’de bir hafta sonu için ipuçları / Centro Storico’da dolaşın

Şehrin cazibesi, evlerin birbirine o kadar yakın olduğu ve çoğu zaman aralarında gökyüzünü göremeyeceğiniz dar sokaklardan oluşuyor. Eski şehir olan “Centro Storico”da da durum farklı değil. İstanbul‘un eski semtleri Balat ve Fener’den bildiğimiz manzaralar Napoli’nin ara sokaklarında da göze çarpıyor.

Evlerin arasında, Napolililerin çamaşırlarını kuruttukları sayısız ipler fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekiyor.

Şehrin kalbi “Centro Storico” en iyi plansız ziyaret edilir. Napoli’nin trafik yoğunluğu da İstanbul’a benzer.

Castel Sant’Elmo’dan manzaranın tadını çıkarın

Bir şehrin en iyi manzarasını her zaman yukarıdan alırsınız. Ve özellikle Napoli’de çevreye bir göz atmaya değer.

Örneğin, Vomero tepesinde bulunan bir kale olan Castel Sant’Elmo. Özel olan aslında Castel değil, önündeki Piazza D’Armi’deki seyir noktası.

Şehir merkezinden yürüyerek yarım saatte çıkabilir veya Montesanto durağından kalkan teleferiği kullanabilirsiniz.

Aperatif için Piazza Bellini / Napoli Gezi Rehberi

Aperatifsiz İtalya tatili olmaz. Birçok güzel kafenin sıralandığı Piazza Bellini, ismini ünlü opera bestecisinden alıyor. Yanında eski Yunan surları ile çok güzel restoranlar bulunuyor.

Napoli’de Alışveriş

Umberto Galerisi bir alışveriş merkezinden çok daha fazlasıdır. Devasa cam kubbeli çatılı bir yapı olan Umberto’ya alışveriş yapmasanız bile uğramalısınız. Galeria Umberto, görkemli bir mimariye, süslü mermer zeminlere ve kavisli cam çatılara sahiptir.

Napoli Tehlikeli mi? / Napoli Gezi Rehberi

Napoli, güvenlik söz konusu olduğunda iyi bir üne sahip değil. Ve bunun nedenleri var. Çünkü Napoli’de mafya kesinlikle büyük bir sorun. Çoğu zaman, turistler bunun pek farkına varmaz. Burada mafya olarak adlandırılan Camorra, öncelikle beyaz yakalı suçlarda uzmanlaşmıştır ve bu nedenle yalnızca yerel halkı tehdit eder.

Yine de kişinin yanında gereksiz yere değerli eşya bulundurmaması gerekir, çünkü Napoli’de yankesiciler de ortalıkta dolanır. Sadece küçük bir miktar para çekmeniz ve herhangi bir değerli eşya taşımamanız tavsiye edilir. Bu nedenle boynunuza pahalı bir kamera takmaktan kaçınmalısınız.

Ayrıca çantanızı vücudunuzun evin duvarına bakan tarafında taşıdığınızdan emin olmalısınız. Bunlar genellikle yoldan geçen motosikletliler tarafından kaçırılır.

Napoli’de kaçınılması gereken bölge neresidir?

Özellikle, Secondigliano ve Scampia’nın kuzey bölgelerinden kaçının. Ama muhtemelen orada hiçbir turist görülmüyor.

Napoli’de Günübirlik Geziler / Vezüv’e Tırmanış

Birçok gezgin Vezüv Yanardağı’na tırmanmanın ne kadar kolay olduğunun farkında değil. Saatlerce süren tırmanış ve yorucu bir yolculuk mu? Kesinlikle öyle değil.

Anakara Avrupa‘daki tek aktif yanardağ, sadece yarım saatte tırmanılabilir. Napoli’den milli parkın girişine araba, otobüs veya bölgesel bir tren olan Circumvesuviana ile ulaşabilirsiniz.

Oradan kratere kadar yürüyebilirsiniz. Tepeden Napoli manzarası eşsiz.

Napoli’den Capri’ye

Napoli’nin koşuşturmacasından bıktıysanız, Capri bir cennet gibi gelecek. Rüya adaya limandan sadece 45 dakikada ulaşılabilir. Birçok tatilci, Capri’deki küçük Marina Grande limanında sadece kısa bir mola verir ve adayı kiralık tekne ile keşfeder.

Limandan Capri kasabasına giden dağ demiryolunu kullanmak en iyisidir. Buradan şehrin ana meydanı olan Piazzetta’ya yürüyebilirsiniz.

Capri’nin ikinci kasabası olan Anacapri’de daha da fazla ada havası soluyabilirsiniz. Adanın batısındaki yerleşim önemli ölçüde daha küçüktür ancak körfezin muhteşem manzarasını sunmaktadır.

Bu arada Napoli’den Capri’ye yaz aylarında feribota binmek istiyorsanız biletleri ya internetten ya da birkaç gün önceden almalısınız. Yüksek sezonda tamamen dolu olabilir.

Sorrento veya Amalfi Sahili’nde güneşi içinize çekin

Amalfi ve Positano ve onlarla birlikte Amalfi Sahili’nin diğer bazı küçük sahil kasabaları, Avrupa’nın en gözde tatil yerleridir. Dünyaca ünlü sahilde kalmak oldukça pahalı olabileceğinden, Napoli’den bir günlük gezi tavsiye edilir.

Örneğin Circumvesuviana ile Napoli’nin ana tren istasyonundan Sorrento’ya tren değiştirmek zorunda kalmadan bir saatten biraz fazla bir sürede seyahat edebilirsiniz!

Kasaba aslında Amalfi Sahili’nde değil, ama yakın ve çok güzel. Oradaki limonları ve onlardan yapılan limoncelloyu mutlaka denemelisiniz. İsterseniz halk otobüsü veya tekne ile Amalfi Sahili’ne devam edebilirsiniz.

Pompeii’yi ziyaret edin / Napoli Gezi Rehberi

Napoli’den Sorrento’ya giderken, Circumvesuviana, Pompeii’nin arkeolojik alanı olan çok özel bir bölgeden geçer. Vezüv MS 79’da patladığında, o zamanki 10.000 nüfusuyla tüm şehri küllerinin altına gömdü.

Kentin üzerinde bir metre kalınlıkta olduğu için neredeyse tamamen korunmuş durumda ve bugün başka yerlerde nadiren görülen bir antik kentin görüntüsünü içeriyor. Arkeoloji hayranları için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Napoli Gezi Rehberi ile tüm ipuçlarını gözden geçirin.

Napoli mutfağı

İtalyan spesiyaliteleri olmadan İtalya’da bir tatil nasıl olurdu? Tabii ki şehre gelen her ziyaretçi, “dünyanın en iyisi” olarak kabul edilen Napoliten pizzayı denemeli. Özeldir çünkü hamurun dışı serttir ama özellikle ortası incedir. Napoli pizzası yenmeden bu şehirden dönülmez.

Pizza Fritta

Henüz kızarmış pizza yemediğine bahse girerim? Napoli’deki mutlak klasiklerden biridir. Pizza fritta, katlanmış bir pizza, bir calzone’dur ve daha sonra bir bütün olarak kızartılır. Uyarmakta fayda var: kesinlikle bir kalori bombası.

Cuoppo / Napoli Gezi Rehberi

Napolililer genel olarak kızarmış yiyecekleri sever. Cuoppo aynı zamanda popüler bir sokak yemeğidir. Kızarmış deniz ürünleri, Cuoppo di Mare olarak bir torbada servis edilir. Ancak kabak ve patates gibi sebzeler içeren vejetaryen Cuoppo die Terra çeşidi de var. Napoli tam denizin üzerinde olduğu için, birkaç kızarmış deniz ürünü ile yetinmemeli, aynı zamanda deniz ürünleri ile hazırlanmış makarna olan allo scoglio da sipariş etmelisiniz.

Baba

Baba muhtemelen en popüler Napoliten tatlısıdır. Hamur işi tatlı mantar şeklindedir ve romla ıslatılır. Babá’nın birkaç versiyonu var, ancak rom yerine limon likörü sosuyla gelen özellikle lezzetlidir.

Sfogliatelle

Başka bir Napoli tatlısı olan sfogliatelle ise tatlı ricotta ile doldurulmuş bir puf böreğini andırıyor. Sfogliatelle yürüyüş sırasında da çabucak tüketilebilir.

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