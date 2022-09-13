Christine Lambrecht: Savaşmaya hazır silahlı kuvvetlere ihtiyacımız var

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht: Kendimizi savunabilmek için güçlü, savaşmaya hazır silahlı kuvvetlere ihtiyaç var

Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in “Ulusal Güvenlik Stratejisi” konulu açılış konuşmasında ”silah ihracatı kolaylaştırılmalı” dedi.

Lambrecht, Alman Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, hazırlıkları devam eden Almanya’nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisinin ana hatlarını anlatırken, dikkat çekici mesajlar verdi.

Nazi döneminin yol açtığı şüphelerin aşılması gerektiğini savunan Lambrecht, bugün Almanya’nın güçlü bir demokrasi olduğunu, Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr’in de güvenliği sağlayan merkezi bir aktör olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı görevde olmasına rağmen, Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in 12 Eylül’de yaptığı açılış konuşmasıyla inisiyatifi belirgin bir şekilde ele geçirmesi şaşırtıcı olarak nitelendirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’ten satırbaşları

Temel olarak, son zamanlarda daha yüksek hale gelen sesler yeni olmaktan başka bir şey değil. Tüm dönüm noktası, 2014’ün sözde “Münih Mutabakatı”na kadar geri gider.

Dönemin Federal Cumhurbaşkanı Ursula von der Leyen ve Frank-Walter Steinmeier tarafından desteklenen Joachim Gauck, Almanya’nın küresel siyasette lider bir rol için kendinden emin bir şekilde çaba göstermesini talep etti, ancak bu, Almanya’nın daha fazla “sorumluluk” üstlenmesini gerektiriyordu.

Sonraki yıllarda federal hükümetlerin bu taleplere ağırlık vermek için her türlü çabayı gösterdiği söylenebilir. Bununla birlikte, askeri bütçedeki önemli artışlara rağmen, gerekli görülen tüm yeniden silahlanma önlemleri için uzun bir süre için para yoktu – yüzyılın dönümünün 100 milyarlık özel fonuyla bu şimdi yapıldı.

Yaklaşık 80 yıllık suskunluğun ardından Almanya artık uluslararası koordinat sisteminde yeni bir role sahip.

Almanya lider bir güç olduğunu iddia etmelidir.

İnsan neredeyse, bazılarının orada Bundeswehr kuvveti olduğunu, savaş olasılığının daha düşük olduğunu düşündüğü izlenimine kapıldı. Durum tam tersi.

Benim için barış politikası, askeri gücü meşru bir siyasi araç olarak görmek demektir.

Bazılarının şimdi alarma geçtiğinden şüpheleniyorum.

Tarihe bakıldığında (askeri) liderlik iddiaları konusunda halk arasında “şüphecilik” olduğunu anlıyor, ancak “bu suçları işleyen Almanya artık 80 yıldır var değil. “.

Askeri liderlik rolü için önceden belirlenmiş “farklı bir ülke”

Kişi “farklı bir ülke”dir, “farklı bir özgüvene” sahiptir, bu nedenle kişinin “askeri olarak da daha büyük sorumluluk almayı” içeren yeni bir “rolünü anlaması” gerekir:

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in konuşması, üç açıdan sorgulanıyor.

Birincisi, Lambrecht’in son zamanlarda yeniden çok daha yüksek bir sese sahip olan askeri liderlik iddialarını şiddetli bir şekilde desteklemesi nedeniyle.

İkincisi, Alman silah kontrolü engellerini en düşük ortak Avrupa paydasına indirmeyi ne kadar açık bir şekilde savunduğu dikkat çekiciydi.

Ve üçüncü olarak, gelecekte nüfusun Bundeswehr’in silahlanması için kemerlerini kalıcı olarak sıkması gerektiğini açıkça belirtti.

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