Ukrayna ordusunun ‘havan topu saldırısı düzenlediğini’ iddia edildi

Ukrayna’nın Rusya ile doğu sınırı Luhanks’ta bulunan Rusya destekli bazı ayrılıkçı gruplar, Ukrayna ordusunun cuma sabahı iki havan topu saldırısıyla kendilerini hedef aldığını savundu.

Rus Interfax haber ajansına konuşan ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında 2014’ten bu yana süren gerilim, son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı suçlamalarla tırmanmıştı. ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmek için “sahte bilgiler yaymaya hazırlanmakla” suçluyordu.

Kiev ve ayrılıkçı gruplar arasında Perşembe günü de karşılıklı havan topu saldırıları düzenlendiğine dair suçlamalar yapılmış; Kremlin “tırmanan gerilimden derin endişe duyduğunu” açıklamıştı.

Joe Biden, Avrupalı liderlerle görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin çözümü için diplomasi trafiğine devam ediyor. Cuma günü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İngiltere liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği’nden üst düzey isimlerle telefon görüşmesi yapacak. Biden’ın görüşme yapacağı açıklanan liderler arasında, arabuluculuk rolü oynayabileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yok.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, mevkidaşlarıyla Münih Güvenlik Konferansı’nda bir araya gelecek. Blinken, gelecek hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da bir araya gelecek.

ABD Başkanı ise olası bir Ukrayna işgaline cevaben Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar neticesinde, Amerikan ekonomisinin enerji arzındaki kesintilerden ve fiyat artışlarından zarar görebileceği konusunda uyardı.

“Amerikan halkı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmanın bedelinin olacağını biliyor. Bunun acısız olacağını iddia etmeyeceğim.”

Rusya vatandaşlarına de seslenen Biden, “Siz bizim düşmanımız değilsiniz ve Ukrayna’ya karşı kanlı, yıkıcı bir savaş istediğinizi sanmıyorum” diye konuştu.

Rusya, ABD Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ABD Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı sınır dışı ettiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, Rusya’nın bu hamlesinin “gerilimi yükselttiğini” söyledi ve “nasıl karşılık vereceğimizi dikkatli bir şekilde düşünüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Biden ise Rusya’nın işgal tehdidinin çok yüksek olduğunu ve tüm göstergelerin Rusya’nın Ukrayna’ya girmeye hazırlandığını gösterdiğini ifade etti.

Perşembe Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının bir yanıltma operasyonu ile başlayacağını öne sürdü.

Henüz ne tür bir yanıltma operasyonu yapılacağını bilmediklerini söyleyen Blinken, Rusya’da sahte bir bombalama, toplu mezar keşfi veya kimyasal silah saldırısının ihtimaller arasında olduğunu belirtti.

Blinken, bu yanıltma operasyonunun ardından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma, iletişim kanallarını kesme ve siber saldırılar düzenleme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Blinken, Rusya’nın “hâlâ vakit varken farklı bir yol seçebileceğini” ekledi.

‘Sınıra yaklaşıyorlar ve savaş öncesi ilk yardım ünitelerini hazırlıyorlar

NATO’nun Brüksel’deki karargâhında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırmaya devam ettiğini ve bölgeye daha fazla savaş uçağı gönderdiğini, bir yandan da kan stokladığını açıkladı.

Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ardından zırhlı araçların Kırım bölgesinden ayrıldığını gösteren bir video yayımladı, ancak Batılı ülkeler bu paylaşımlara kuşkuyla yaklaştı. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili ise bu açıklama için “doğru değil” ifadelerini kullandı.

Austin, Rusya’nın bu iddialarını reddederek, “Ben de bir zamanlar askerdim. Bunlar öylesine yapılmış, çekilmeye hazırlanan bir ordunun yapacağı hareketler değil” ifadesini kullandı.

Kaynak: BBC