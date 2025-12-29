Yalova’da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı: 8 polis yaralandı

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyon sırasında çatışma yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolunda bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerin polise ateş açması üzerine çıkan çatışmada 8 polis memuru yaralandı.

DAEŞ operasyonu operasyon Elmalık köyü yolunda gerçekleştirildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik planlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun, merkeze bağlı Elmalık köyü yolunda bulunan bir eve yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bursa’dan özel harekât desteği

Çatışmanın ardından bölgeye Bursa’dan özel harekât polislerinin sevk edildiği bildirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyonun kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Olayın ardından Yalova Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.”

Yaralı polislerin durumu iyi

Hastaneye kaldırılan 8 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Operasyona ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.