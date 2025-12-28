Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, medya ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimler hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Birçok isim hakkında işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile Taner Çağlı’nın yanı sıra, “Ege” mahlasını kullanan rap müzisyeni Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Havalimanında yakalandı

Hakkında gözaltı kararı bulunan Taner Çağlı’nın, operasyon sırasında yurt dışına çıkmaya hazırlandığı belirlendi. Çağlı’nın Viyana’ya gidecek uçağa binmek üzereyken pasaport kontrol noktasında yakalandığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Veyis Ateş evinde gözaltına alındı

Veyis Ateş’in ise aynı saatlerde ikametgahına düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

