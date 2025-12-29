RTÜK’ten Yalova’daki DEAŞ operasyonuna ilişkin geçici yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürülen operasyon hakkında geçici yayın yasağı uygulandığını açıkladı. RTÜK tarafından yapılan duyuruda, resmi makamların açıklamaları dışında yayın yapılmaması gerektiği vurgulandı.

RTÜK’ten yazılı açıklama

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.”

