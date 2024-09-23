Yunan askeri Datça’da karaya çıktı!

Bodrum’da Türk karasularını ihlal ederek göçmen kaçakçısına kovalama bahanesi ile karaya 50 metre kadar yaklaşan Yunanistan sahil güvenlik botu, bu kez Türk karasularını Datça ilçesi kıyılarında ihlal etti.

Datça sahilinde kıyıya yanaşan botundan inen bir kişi karaya çıkarak kaçakçılara ait olduğu sanılan lastik botu alarak gitti.

Datçalı bir balıkçı tarafından çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Yunan askerleri Datça'da sahile inip bir botu ele geçirdi. O görüntüler kameralara yansıdı — Gazete Pencere (@gazetepencere) September 23, 2024

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yunan sahil güvenlik botunun Datça’nın bir koyunda karaya kadar geldiği, bottan inen maskeli bir kişinin karada bulunan zodiak botu denize çekerek, Yunanistan sahil güvenlik botunun nezaretinde koydan uzaklaştığı görüldü.

Datça’daki olay ne zaman yaşandı?

Olayın yaklaşık bir hafta önce Datça kıyılarında yaşandığı iddia edildi.

Datça kıyılarına kadar göçmen kaçakçısını kovalayan Yunanistan sahil güvenliğinin karaya kadar gelip göçmen kaçakçısının karada terk ettiği zodiak botu son derece rahat hareketlerle karaya çıkıp denize çektikten sonra yine rahat hareketlerle Datça kıyılarından ayrılması görüntülere yansıdı.

Yunanistan sahil güvenlik botunun yine yavaş hareketlerle Sömbeki (Simi) Adasına doru çekildiği ve beraberinde zodiak botu yedekleyerek götürdüğü görüldü.

Yunanistan sahil güvenlik botunun Datça açıklarındaki Simi (Sömbeki) Adası’nda konuşlu olduğu ileri sürüldü.