Abdulkadir Uraloğlu’nda çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda zaman zaman yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projenin hala hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, net bir irade ortaya koyarak şu ifadeleri kullandı:

“Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız bu konuyu istişare ediyoruz.”

Abdulkadir Uraloğlu: Biz yapacağız

Projeye yönelik hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Cumhurbaşkanı’nın da bu sürece dahil olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Ciddi bir 15-20 milyar dolarlık projeden bahsediyoruz. Doğru finans ve kredi imkanlarıyla Kanal İstanbul’u biz yapacağız, ondan vazgeçmiş değiliz” dedi.

Kanal İstanbul’un tüm kurumların görüşü alınarak planlandığını aktaran Uraloğlu, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de dikkate alındığını söyledi. Kanal İstanbul’un yeni bir tartışma konusu olmadığını belirten Uraloğlu, “Şu an Kanal İstanbul’u tartışmıyoruz, tartışmayı da doğru bulmuyoruz. Kanal İstanbul Türkiye’nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız” dedi.

