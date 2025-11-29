Karadeniz’de iki tanker arka arkaya patladı

Karadeniz’de Türkiye karasuları dışında ancak Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde seyreden iki ham petrol tankerinde kısa aralıklarla patlama meydana geldi. İlk olarak Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeki KAIROS isimli gemiden gelen patlama ve yangın ihbarının ardından 25 kişilik mürettebat hızlı tahliye botlarıyla kurtarıldı. Ardından VIRAT isimli tankerden “isabet aldığı” yönünde bildirim gelirken, geminin makine dairesinde yoğun duman tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü, iki gemiye yönelik müdahalelerin koordinasyon içinde sürdüğünü açıkladı. Patlamaların dış müdahale kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, bölgeye çok sayıda acil müdahale ve kurtarma unsuru sevk edildi.

Karadeniz’deki patlamada 25 kişi kurtarıldı

Kandıra Kefken açıklarında meydana gelen patlama sonrası KAIROS isimli petrol tankerinde yangın çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisi bölgeye yönlendirildi. Gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botu tarafından sağlıklı şekilde denizden alındı. Kurtarılan mürettebat Kandıra’daki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, mürettebatın genel durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye sevk edildiklerini belirtti. Gemideki yangına Nene Hatun müdahale gemisi ve römorkörler tarafından müdahale edilmeye devam ediyor.

VIRAT gemisinde isabet bildirimi ve yoğun duman tespiti

KAIROS’tan kısa süre sonra bu kez Karadeniz’de yaklaşık 35 deniz mili açıkta seyreden VIRAT isimli tanker “isabet aldığını” bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 20 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, makine dairesinde yoğun duman tespit edildiğini duyurdu. Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edildi.

“Dış müdahale ihtimali değerlendiriliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, iki tankerdeki patlamaların dış müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Uraloğlu, mayın ya da insansız deniz aracı saldırısı ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, çalışmaların tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde sürdüğünü kaydetti.

Mürettebatların tamamı güvende

Uraloğlu, KAIROS’taki 25 mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT’taki 20 kişilik personelin de sağlık durumunun iyi olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin olaylara profesyonel bir şekilde müdahale ettiği belirtilirken, tüm süreç ilgili birimler tarafından yakından takip ediliyor.

VIRAT’ta gemi terki talebi yok

Denizcilik Genel Müdürlüğü ayrıca VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmadığını, personelin gemi terk talebi olmadığını bildirdi.

Bununla birlikte olası durumlara karşı römorkör ve ekiplerin bölgede hazır bekletildiği kaydedildi.

