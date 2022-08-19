Silahlı saldırıya kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘yla adı anılan Alaattin Çakıcı ise ilk kez açıklama yaptı. Açıklamasını Twitter’dan yapan Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yeğeni olduğu iddiasını yalanlayan Çakıcı, “Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene hiç görüşmedim. 2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi” dedi.

Şafak Mahmutyazıcoğlu’nun akrabası olmadığını ifade eden Alattin Çakıcı, “Şimdi o avukat denen Engin Çelebi’ye şu soruyu soruyorum. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı” dedi.

Alattin Çakıcı sorusu mahkemeye damga vurdu

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü gününde, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu müşteki olarak ifade verdi. Ağabey Mahmutyazıcıoğlu’na sanık Serkan Dakman’ın avukatının Alaattin Çakıcı sorusu mahkemeye damga vurdu.

“ÇAKICI’DAN GÜÇ ALDIĞINI MI SÖYLÜYORSUN?”

Sanık Serkan Dakman’ın avukatı Engin Çelebi, Mahmutyazıcıoğlu’nun Alaattin Çakıcı ile tanışıklığı olduğuna ilişkin Celal Mahmutyazıcıoğlu’na soru yöneltti. Mahmutyazıcıoğlu ise “Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi” dedi. Müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Şafak’ın Alaattin Çakıcı’dan güç aldığını mı söylüyorsunuz?” sorusu üzerine Avukat Çelebi, “Bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz” cevabını verdi.

ALATTİN ÇAKICI SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Alaattin Çakıcı ise bu olayla ilgili suskunluğunu bozdu. Avukat Engin Çelebi’ye seslenen Çakıcı, “Şimdi o avukat denen Engin Çelebi’ye şu soruyu soruyorum. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı” dedi.

“O RİZELİ, BEN TRABZONLUYUM”

Alaattin Çakıcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Aylardır kamuoyunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi basın ve medya kuruluşları tarafından sürekli gündeme getirilmektedir. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Rize’li Mohti Laz’dır. Ben ise Trabzonlu, Kafkas kökenli bir Türkmen aileye mensubum. Bazı basın mensupları kendisinin yeğenim olduğunu gündeme taşımışlardır. Benim yeğenim değildir. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene hiç görüşmedim.

“Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi beni aradı”

2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi fakat kendisini ancak ses tonundan tanıyabildim. Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakın dostlarımız bilmektedir. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı sayın Ahmet Nur Çebi beni telefonla arayarak; abi bu Şafak’ın kulüple arasında problemler var ve senin adını kullanıyor dedi.

“ÜÇ AY SONRA HERKES GİBİ ÖLÜMÜNÜ BASINDAN ÖĞRENDİM”

Ben de kendisine, kulübe zarar vermiş ise ben onun değil oğlumun bile arkasında durmam dedim. Kendisi ile ilişkimi kestim dediğimde o da bana abi çok isabetli bir karar almışsın dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize’deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim.

“ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU AKRABAM OLSA KİMSE DOKUNAMAZDI”

Bugünkü mahkemede ifadesi olan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu’nu da hayatımda bir defa gördüm, kendisiyle iki defa da telefonla konuştum. Mahkemede bulunan sanık avukatlarından Engin Çelebi, Celal’e kardeşinin Alaattin Çakıcı ile tanışıklığını sorup ardından Alaattin Çakıcı’nın hayat tarzından beslendiğini söylüyor. Şimdi o avukat denen Engin Çelebi’ye şu soruyu soruyorum. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye’de herkese geçerlidir. Be sivri zekalı adam, sen kimin adına konuşuyorsun ki benim adımı o mahkemede dile getiriyorsun? Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

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