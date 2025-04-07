İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “terör” ve “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi.

İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sunulan dilekçede, soruşturmanın hukuka aykırı usullerle yürütüldüğü savunuldu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz

Dilekçede, “Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, bu gösterilerde gözaltına alınan bazı gençlerin de tutuklandığı öğrenilmişti. Avukatların, bu gençlerin de tutukluluk durumlarına itirazda bulunduğu bildirildi.

