ABD’de kızamık alarmı! Bir çocuk daha öldü

ABD’nin güneyindeki Teksas eyaletinde kızamık vakaları endişe verici seviyeye ulaştı. Yılın başından bu yana sadece Teksas’ta 480’den fazla vaka rapor edildi. ABD genelinde ise vaka sayısı 600’ü geçti. Bu sayı, geçen yılın tamamındaki 285 vakanın iki katından fazla.

Yetkililer, Batı Teksas’ta aşısız bireylerin yoğun olduğu bir dini toplulukta başlayan salgının kısa sürede çevre eyaletlere de yayıldığını bildiriyor.

ABD’de 8 yaşındaki aşısız çocuk hayatını kaybetti

Salgının son kurbanı, Teksas’ta yaşayan ve aşısız olan 8 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. UMC Sağlık Sistemi Başkan Yardımcısı Aaron Davis, çocuğun herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını ve kızamık komplikasyonları nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Davis, “Bu trajik olay, aşının önemini bir kez daha gösterdi. Kızamık, özellikle aşılanmamış bireyler için ciddi komplikasyonlara neden olabilen çok bulaşıcı bir hastalık.” ifadelerini kullandı.

Kennedy tepkilerin hedefinde

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., salgının başlangıcında sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin hedefinde. İlk ölümün ardından bölgeye destek ekipleri gönderdiğini açıklayan Kennedy, pazar günü Teksas’ı ziyaret ederek yerel yetkililerle bir araya geldi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kennedy, “Amacım bu topluma destek vermek ve HHS kurumlarımızın nasıl daha etkili işbirliği yapabileceğini görmekti.” dedi. Ancak, halen çocukların aşılanması yönünde net bir çağrıda bulunmaması sağlık çevrelerinden tepki alıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Aşı şart

Sağlık uzmanları, kızamığa karşı en etkili korunma yönteminin MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşısı olduğunu vurguluyor.

İki doz MMR aşısı, hastalığı önlemede %97 oranında etkili. Uzmanlara göre toplumda sürü bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az %95’inin aşılanması gerekiyor.

Ancak Teksas’ın batısındaki bazı bölgelerde aşılama oranlarının bu seviyelerin oldukça altında olduğu belirtiliyor.

Vitamin A tartışması

Kennedy’nin zaman zaman kızamık tedavisinde önerdiği A vitamini takviyesi de tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu tür takviyelerin yalnızca doktor kontrolünde ve özel durumlarda verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Nitekim Lubbock’taki Covenant Children’s Hospital yetkilileri, kızamık şüphesiyle getirilen bazı çocukların A vitamini toksisitesi nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.