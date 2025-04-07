Netanyahu: Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Türkiye ile Suriye’de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk” dedi.

İki liderin görüşmesi öncesi kamuoyuna duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti ancak Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Trump ile Netanyahu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan ilişkisine de değinerek, “Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor. Bu durum medyayı kızdırıyor. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, ‘2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın.’ Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Netanyahu’ya hitaben “Eğer Türkiye ile bir sorun yaşarsanız bunu çözebileceğimi düşünüyorum” dediğini aktardı.

Gazze gündemi ve İran’la temas

Netanyahu görüşmede ayrıca, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına dair yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Trump ise İran’la nükleer meseleler konusunda doğrudan temas kurduklarını belirtti. “Cumartesi günü çok önemli bir toplantımız var ve kendileriyle doğrudan temas halindeyiz. Belki bir anlaşma yapılır, bu harika olur” dedi.

Ticaret ve tarifeler gündemdeydi

Trump, İsrail’e uygulanan ek gümrük vergilerine dair gelen soruları yanıtsız bırakırken, genel tarifelerle ilgili “Böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bizimle anlaşma yapmak isteyen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak” açıklamasını yaptı.

