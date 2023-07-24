İsrail’de on binlerce kişi hükümeti protesto ediyor

İsrail’de onbinlerce kişi milletvekillerinin bugün yargı sisteminde yapılması planlanan ve büyük tartışmalara yol açan yargı düzenlemelerini oylayacak. Protestolar günlerdir devam ediyor.

İsrail’deki protestolar yoğunlaşırken Benjamin Netanyahu’ya kalp pili takıldı.

Cumartesi gecesi kalp pili taktırmak için acil bir şekilde ameliyata alınan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada sağlığının iyi olduğunu ve oylamaya katılacağını söyledi.

Netanyahu, teklif edilen düzenlemenin hükümet organları arasında denge kurabilmek için gerekli olduğunu söylüyor.

Son günlerde hız kazanan eylemler İsrail’in dört bir yanında sürüyor.

On binlerce protestocu Tel Aviv’den Kudüs’e yürüdü ve yolları kapattı.

Dört gün süren yürüyüşün ardından çok sayıda protestocu, parlamento yakınlarındaki Sacher parkında kamp kurdu.

Polis, bu sabah Kudüs’te toplanan ve İsrail Parlamentosu’na (Knesset) giden yolları kapatan protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullanmaya başladı.

Protestoların öncülerinden Moshe Radman ve diğer bazı göstericiler Knesset’in yakınında gözaltına alındı.

İsrail’in en büyük 100 şirketini temsil eden grup ise grev kararı ilan etti.

Yüzlerce hava kuvvetleri pilotu dahil binlerce yedek asker, değişikliklerin parlamentoda kabul edilmesi durumunda görevlerini boykot edeceğini söyledi.

Üç eski genelkurmay başkanı ve onlarca üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi, hükümetin yargı reform planlarını eleştiren ve yedek askerleri destekleyen bir açıklamayı imzaladı.

Açıklamada, “Bu yasa İsrail toplumunun ortak temellerini yok ediyor, toplumu parçalıyor, orduyu dağıtıyor ve İsrail’in güvenliğine zarar veriyor” ifadeleri kullanıldı.

Böylesine geniş çaplı bir boykotun İsrail ordusunun harekat kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor.

Bu, şimdiye kadarki hükümet karşıtı protestoların en önemli anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İsrail protestolar neden oldu ? Halk neden kızgın?

Muhalifler teklif edilen yasal değişikliklerin, geçmişte hükümetin gücünü kontrol eden yargı sistemini zayıflatarak, ülkede demokrasiyi ciddi şekilde baltalayacağını düşünüyor.

Söz konusu değişiklikleri hükümet “yargı reformu”, muhalifler ise “yargı bağımsızlığına darbe” olarak nitelendiriyor.

Bugün yapılacak oylamanın, hükümetteki koalisyon ile İsrail toplumunun geniş kesimleri arasında bir hesaplaşmaya varacağı belirtiliyor.

Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu’nun ise kendini korumayaca çalıştığı ve hükümetin istediği yasaları herhangi bir engel olmadan uygulamak istediği öne sürülüyor.

Teklif edilen değişiklikler neler?

Yeni yasal düzenleme, hükümet gücü ile mahkemelerin hükümeti inceleme ve hatta hükümsüz kılma yetkisiyle ilgili.

Önerilen Yargı Düzenlemeleri yasalaşırsa;

Yargıtay’ın kanunları gözden geçirme veya reddetme yetkisi, Parlamento’da salt çoğunluğun mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesiyle zayıflatılacak

Yargıçları atayan komisyonun tamamen hükümetin kontrolünde olacak.

Bakanların, başsavcı tarafından yönlendirilen hukuk danışmanlarının tavsiyelerine uymaları zorunlu olmayacak

Görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaşacakHükümet “böylesine bir reformun” zamanının çoktan gelip geçtiğini savunuyor.

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