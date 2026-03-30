Mircea Lucescu gitti! Yerine Gheorghe Hagi geliyor

Mircea Lucescu bayrağı öğrencisi Gheorghe Hagi’ye devrediyor

Efsanevi teknik direktör Mircea Lucescu, takım toplantısı sırasında yaşadığı korkutucu bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Romanya milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etti.

80 yaşındaki efsane, Pazar günü görevinden ayrılma yönünde yürek burkan bir karar aldı ve böylece Romanya futbol tarihinin dikkat çekici bir dönemi sona erdi .

Mircea Lucescu’nun pazar günü yaşadığı endişe verici fenalaşma, tüm Romanya futbol dünyasını nefessiz bırakmış ve en kötü ihtimalden korkmasına neden olmuştu. Lucescu hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, tecrübeli teknik direktörün, Perşembe günü Türkiye’ye karşı oynanan play-off yarı final maçında aldığı 1-0’lık acı verici yenilgiyle Dünya Kupası’na katılma şansını son anda kaçırmasının üzerinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti .

Bu haber Romanya futbolunda şok etkisi yarattı, ancak dikkatler hızla bir sonraki aşamada ipleri kimin devralacağına çevrildi .

Ve cevap bundan daha ikonik olamazdı.

Birçok kişi tarafından Romanya futbolunun kralı olarak adlandırılan Gheorghe Hagi, Lucescu’nun yerine Romanya milli takımının başına geçmek için açık ara favori konumunda.

Efsanevi eski orta saha oyuncusunun Haziran ayı gibi erken bir tarihte görevi devralması bekleniyor.

Romanya’nın o ay için planlanmış iki hazırlık maçı var; ilki Tiflis’te Gürcistan’a karşı oynanacak maç olarak kesinleşti, ikinci rakip ise henüz açıklanmadı.

Bu arada, Mircea Lucescu‘nun artık takımla birlikte seyahat etmemesi nedeniyle, yardımcı antrenör Jerry Gane, Slovakya ile yapılacak hazırlık maçında geçici olarak takımın başına geçecek .

Hagi için bu, Romanya teknik direktörlüğü koltuğunda ikinci kez görev alışı olacak.

Milli takım teknik direktörü olarak ilk deneyimi, Romanya’nın Slovenya’ya play-off’ta yenilerek 2002 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanamamasıyla büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı .

O zamandan beri Hagi, Bursaspor, Galatasaray , Poli Timișoara, FCSB ve son olarak da kurucusu olduğu Constanta kulübü Farul’un başına geçerek etkileyici bir teknik direktörlük özgeçmişi oluşturdu .

Yakın zamanda oradaki çoğunluk hissesinden vazgeçti; bu da ulusal sahneye geri dönmeye hazırlandığının açık bir işareti olarak yorumlandı.

Ancak, Romanya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde zorlu bir başlangıç ​​yapacağı bir dönemde, onun gelişinin zamanlaması daha da zorlayıcı olamazdı .

Romanya Milli Takımı, B Ligi 4. Grubuna düştü ve bu sonbaharda zorlu altı maçlık bir seride İsveç , Bosna-Hersek ve Polonya ile karşılaşacak .

Grupta ilk ikiye girmek, Romanya’ya EURO 2028 elemeleri kura çekiminde önemli bir avantaj sağlayacak ve Milletler Ligi’ndeki her puan hayati önem taşıyacak.