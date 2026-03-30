FIFA’dan radikal Dünya Kupası kuralları!

FIFA’dan Dünya Kupası’nda önemli kural değişikleri

FIFA, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası ile ilgili kural değişikliklerini açıkladı.

Uygulanacak yeni kurallar şöyle:

Hızlı oyuncu değişiklikleri: Oyundan çıkan oyuncunun sahadan ayrılması için en fazla 10 saniyesi olacak. Eğer daha uzun sürerse yerlerine geçen oyuncunun oyuna girmesi için bir dakika beklemesi gerekecek ve bu da takımın geçici olarak bir oyuncu eksik kalmasına neden olacak.

Topun yeniden oyuna girmesinde zaman kontrolü: Taç atışları ve kale vuruşları için 5 saniyelik bir zamanlayıcı uygulanacaktır. Bu sürenin aşılması topun rakibe geçmesine yol açacak.

Saha dışında tıbbi tedavi: Sahada tedavi gören bir oyuncu, kart gerektiren bir faulden kaynaklanmadığı sürece sahadan ayrılmalı ve geri dönmeden önce bir dakika bekleyecek.

VAR: VAR, kırmızı kartla sonuçlanan ikinci sarı kartları ve hatalı verilen kornerleri inceleyebilecek.

Kaptan ve hakemler: Sadece kaptanın hakeme yaklaşması kuralı pekiştirildi. Diğer oyuncular hakemi sıkıştırırlarsa sarı kart görme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.