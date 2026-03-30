Barcelona Başkanı Joan Laporta: “Bu kel adamın ihanetidir.”

Barcelona alt yapısından yetişen Dro Fernandez’in Olaylı PSG Transferi ve Laporta

NationalTurk Talk Time ‘da bu hafta ki analiz bölümü La masia’dan yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Dro Fernandez’in FC Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e tartışmalı transferini ve bu sürecin kulüp yönetiminde yarattığı büyük öfkeyi ele almaktadır.

Başkan Joan Laporta, bu ayrılığı bir “ihanet” olarak nitelendirerek oyuncunun menajeri ve eski Barcelonalı futbolcu Ivan de la Pena’yı güveni kötüye kullanmakla suçladı.

Metinler, Barcelona’nın düşük serbest kalma bedeli nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını, teknik direktör Hansi Flick’in üzüntüsünü ve kulübün gelecekte benzer durumları önlemek için aldığı önlemleri detaylandırmaktadır.

Ayrıca, FIFA‘nın çocuk ticaretiyle mücadele politikaları ve geçmişteki reşit olmayan oyuncu transferi ihlalleri gibi spor hukukuna dair emsal kararlar üzerinden konuya geniş bir perspektif sunulmaktadır.

Sonuç olarak, NationalTurk hem spesifik bir transfer krizini hem de futbol dünyasında genç yeteneklerin korunması ve bağlılık unsurlarını analiz etmektedir.

Ne Olmuştu?

Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldız adayı Pedro “Dro” Fernandez, kış transfer döneminde serbest kalma bedeli olan 6 milyon euronun biraz üzerindeki rakamın ödenmesiyle Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olmuştu.

Kulübün sözleşmesini uzatma çabalarına rağmen gerçekleşen bu ayrılık, yönetimde büyük bir öfkeye yol açmıştı.

Dro Fernandez’in Olaylı PSG Transferi ve “İhanet” Krizi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dro Fernandez’in transferin arkasındaki ismin oyuncunun menajeri ve eski Barcelonalı Ivan de la Pena olduğunu belirterek yaşananları “bir ihanet”, “rezalet” ve “arkadan bıçaklama” olarak nitelendirdi.

Teknik direktör Hansi Flick de genç oyuncunun kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 18 yaşındaki Pedro “Dro” Fernandez’in kış transfer döneminde Paris Saint-Germain’e (PSG) gidişinden oyuncunun menajeri ve eski bir Barcelona oyuncusu olan Ivan de la Pena’yı (diğer adıyla ‘Lo Pelat’) sorumlu tutmuş ve bu süreci “bir ihanet”, “rezalet” ve “arkadan bıçaklama” olarak nitelendirmişti.

Laporta’nın bu sert sözlerinin ve ihanet suçlamasının temelinde Dro’nun 18 yaşına girmesiyle birlikte devreye girecek yeni bir çözüm (sözleşme) üzerinde menajerle daha önceden anlaştıklarını belirtmişti.

Ancak menajerin daha sonra şaşırtıcı bir şekilde bu anlaşmaya uyamayacaklarını bildirmesi, Laporta tarafından büyük bir hayal kırıklığı ve güven ihlali olarak karşılanmıştı.

Ivan de la Pena’nın eski bir Barcelona oyuncusu olarak kulüple özel bir ilişkisi olduğunu belirten Laporta, menajerin kariyerini bu geçmişe borçlu olduğunu ve tam da bu nedenle yaşananların gerçek bir “arkadan bıçaklama” olduğunu ifade etmişti.

Laporta teknik direktör Hansi Flick adına da çok üzgün olduğunu belirten Laporta, Dro’ya A takımda verilen şansın aslında bir haksızlık yarattığını ifade ederek, Dro’nun, Barcelona kültürünü çok daha fazla benimsemiş ve bu formayı daha çok hak eden diğer oyuncuların şansı elinden alınarak A takıma yerleştirildiğini söylemiş ve bu durumu kulübe yapılmış bir vefasızlık olarak görmüştü.

Barcelona daha önce 18 Yaş Altı Transfer İhlalleri ve Tarihi FIFA Transfer Yasağı CAS 2014/A/3793 Kararı ile 2009-2013 yılları arasında altyapı akademisi La Masia’ya yaptığı 18 yaş altı yabancı futbolcu transferlerinde FIFA kurallarını (Madde 19) ihlal ettiği gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşılaşmıştı.

NationalTurk / Analiz