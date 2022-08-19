Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin dava sürüyor.

Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava sürüyor.

AA’da yer alan habere göre, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmada tanıklar dinlendi.

Daha sonra sanık avukatlarının taleplerinin alınmasına geçildi. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taleplerle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu 10 sanığın bu hallerini devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Uğurcan Bilge, Burak Otçuoğlu ve Fatih Okan Kodak’ın tahliyelerine, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Abdülkadir Kara’nın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar veren mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin asıllarının istenmesini ve kamera görüntüleri incelendikten sonra keşif taleplerinin değerlendirilmesini kararlaştırdı.

TELEFONUN MİRASCILARA İADESİ

Maktulün telefonunun mirasçılarına iadesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin iddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede 27 Ocak’ta Yeşilköy’deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü, Murat Bilmez’in ise yaralandığı belirtiliyor.

“Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak”

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla kasten yaralamaya iştirak”, “silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak’ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 sanığın da “suçluyu kayırma” suçundan altışar aydan beşer yıla, sanık Batuhan Aldatmaz’ın ise “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin 20 sanıklı davanın görülmesine 16 Ağustos’ta Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmıştı. 3 gün süren duruşmada bugün mahkeme heyeti tarafından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, tutuklu sanık Fatih Okan Kodak, Uğur Can Bilge ve Burak Otcuoğlu’nun tahliyesine hükmetti. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ait telefonun mirasçılarına bırakılmasına da karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 7 Kasım 2022’ye ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bakırköy’de bulunan bir dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk’ün müşteri aradığı ve bu sırada müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığına yer verilmişti. İkilinin satılacak daireye müşteri bulunması konusunda anlaştığı, müşteki Suphi Malgaz’ın sanık Kerem Öztürk’e 1 milyon 450 bin TL fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği iddianamede belirtilmişti. Sanık Öztürk’ün 1 milyon 500 bin TL istediğine ve ikilinin 1 milyon 480 bin TL’ye anlaştığına, müşteki Suphi Malgaz’ın anlaşma fiyatı 1 milyon 480 bin TL olmasına rağmen alıcı Ohannes Çatak’a 1 milyon 650 bin TL’ye daireyi sattığına, Ohannes Çatak’ın daireyi aldığına ve müşteki Suphi Malgaz’a 170 bin TL satış komisyonu verdiğine iddianamede değinilmişti. Satış işlemlerinin ardından sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan’ın Kapalıçarşı’ya gittiklerine, burada Ohannes Çatak’ı gördüklerine ve daireyi 1 milyon 650 bin TL’ye aldığını öğrendiğine, daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk’ün Suphi Malgaz’ı aradığına, Suphi Malgaz’ın fazladan aldığı 170 bin TL’yi önce inkar ettiğine, daha sonra Gökhan Karakan’ın ‘bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik bu parayı bize ödemen gerekiyor’ dediğine iddianamede yer verilmişti.

Suphi’nin “Farkı vermeyeceğim” dediği, bunun üzerine sanık Karakan’ın “10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm” dediği” iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede Bakırköy’de 9 Aralık 2021’de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye müşteki Suphi Malgaz’ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da gittiğine, maktul Mahmutyazıcıoğlu’nun müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil’in müştekiden almayı hedefledikleri parayı alamadıklarına, bu sebepten ötürü Mahmutyazıcıoğlu’na husumet gütmeye başladıklarına değinilmişti.

İddianamede “Müşteki Suphi Malgaz’ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’dan yardım istemesi ve bu parayı maktule devretmesi üzerine sanıkların söz konusu parayı tehdit ve baskı yoluyla bu sefer maktulden tahsil etmeye çalıştıkları, parayı tahsil edemeyince söz konusu cinayet eylemini gerçekleştirdikleri değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 9 sanık hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş şoförü ise yaralı kurtulmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda aralarında tetiği çeken Kadir Yasak’ın da arasında olduğu 20 sanık hakkında dava açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın üçüncü celsesine 10’u tutuklu 20 sanık katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu’nun da avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya Ece Erken yine katılmadı.

SUPHİ MALGAZ MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müştekilerin dinlenmesine başlandı. İlk olarak sanıklardan Gökhan Karakan’ın daire satışı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Suphi Malgaz ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde Gökhan Karakan’ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, “10 bin dolara adam öldürüyorlar. Ben de ağabeylerimi yollayacağım dedi” diyen Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.

MALGAZ EMNİYETTEKİ İFADEYİ KABUL ETMEDİ

Malgaz mahkemede verdiği ifadede, “Emniyette verdiğim ifadeleri polislerin yönlendirmesiyle verdim. Gökhan beni tehdit etmedi” dedi.Yine emniyetteki ifadesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun avukatı olduğunu söyleyen Suphi Malgaz mahkemedeki ifadesinde ise, “Şafak benim avukatım değil, kendisinde vekaletim yok. Bir davama girmişliği yoktur. Sadece arkadaşımdı” dedi.

“ARAMIZA PARA MEVZUSUNUN GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Sanık Kadir Yasak’ın kendisi için bir olaya girmediğini söyleyen Suphi Malgaz, “Benim paramla ilgili hiçbir olaya girmedi. Ali Yasak ile geçmişimiz var. Dostluğumuz var. Ben şikayetçi değilim. Aramıza para mevzusunun girmesi mümkün değil. Şafak öldürüldüğünde üzerime alındım. Çok ağladım. Ancak konunun benden çok uzak olmasından dolayı rahatım. Konu o an kapandı. Konu parayı aşmış” dedi.

CELAL MAHMUTYAZICIOĞLU: “ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİM”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da müşteki olarak duruşmada ifade verdi. Kardeşinin vurulduğunu olay günü kendisine gelen bir telefonla öğrendiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, “Bana Şafak’ın vurulduğunu söylediler. Şaka sandım. Bizim ailemizde böyle silahlı filan yaşanmış şeyler yok. Sonra hastaneye gittiğimde vefat ettiğini öğrendim. Bir hafta boyunca bu konunun neden olduğuyla hiç ilgilenmedim. Sonra sağa sola sormaya başladım. İlk önce olayın 65 bin liradan başladığını duyunca inanmak istemedim. Çünkü 65 bin liralık bir mesele için Şafak’ın avukat olarak işin içine gireceğine inanamadım. Bu işin içinde başka bir şey var dedim. Sonra acı gerçekle yüzleştim. Saçma sapan 65 bin lira yüzünden bu olay olmuş” dedi.

“MELEKLER ORDUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Üç gündür duruşmayı izlediğini söyleyen Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Anladığım kadarıyla bu olayda en suçlu emniyet, en suçlu savcı ve en suçlu Şafak. Burada melekler ordusuyla karşı karşıyayız. Bu kişilerin kriminal geçmişleri belli şaşırdım diyemem. Bu mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış” dedi.

“ŞAFAK’IN KORKUSUZLUĞUNU YILDIRMAK İÇİN PLANLAR YAPILMIŞ”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun korkusuz biri olduğunu söyleyen Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Şafak korkusu olmayan bir çocuktu. Kendisine ya da bir arkadaşına haksızlık yapıldığında ölçüsüz tepkiler verebilen bir insandı. Bu insanların da hayatlarındaki en önemli şey korku salmak ve korkutmak. Şafak da onlardan korkmadığı için Şafak’ın korkusuzluğunu kendi üstlerine alınmışlar ve bunu bir gündem haline getirmişler. Bu gündem onları sarsmış. Bu korkusuzluğu yıldırmak için planlar yapılmış” dedi.

“KİMSENİN YÜZÜNDE PİŞMANLIK YOK”

Sanıkların pişmanlık göstermediklerini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, “Üç gündür burada izliyorum. Böyle vahşi bir olay meydana gelmiş. Alkollü bir mekandalar. Kimsenin ağzından en azından hatırlamıyorum, öldüğüne inanamadık ya da pişmanım diye bir şey duymadım. Kimsenin yüzünde bir pişmanlık yok. En acısı da bu. Hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

MAHKEME BAŞKANI: “BU DAVANIN KONUSU AMCALAR DEĞİL”

Celal Mahmutyazıcıoğlu’nun bu ifadesi üzerine söz alan sanık avukatlarından Engin Çelebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Alaattin Çakıcı ile ne ilişkisi olduğunu sordu. Celal Mahmutyazıcıoğlu da bu soruya, “Eski tanışırlar. İlk müvekkilidir. Alaattin beyi cezaevinde gidip görürdü. Hukuki olaylarını bilmem, vekaleti var mı yok mu bilmiyorum” dedi. Avukat Engin Çelebi de bunun üzerine, “Ben o davalarda vardım. Şafak beyi hiç görmedim” dedi.

Bu diyaloğun ardından araya giren mahkeme başkanı avukat Engin Çelebi’ye, “Avukat bey şu an bahsettiğiniz ismin bu dava ile bir ilgisi yok. Sizin müvekkillerinizin de aile büyükleri ile ilgili şema çıkarılmış dosyaya koyulmuş. Ben onlara bunu da sormadım. Çünkü davanın konusu amcalar değil” dedi.

“GERÇEK SUÇLU ORTAYA ÇIKSIN”

Celal Mahmutyazıcıoğlu yeniden söz alarak avukat Engin Çelebi’ye, “Yani siz Şafak’ın Alaattin Çakıcı’nın avukatı olduğu için güç aldığını mı söylemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. Avukat Çelebi ise, “Bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz” dedi. Mahmutyazıcıoğlu avukatın bu söylemine, “O sizin görüşünüz. Ben burada suçlu suçsuz herkes ceza alsın demiyorum. Bu konuda gerçeklere ulaşılsın ve gerçek suçlu ortaya çıksın” dedi.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Alınan savunma ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Burak Otcuoğlu, Uğurcan Bilge ve Fatih Okan Kodak’ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olay yerine ait kamera görüntülerin asıllarının istenerek incelenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cep telefonunun da mirasçılarına iade edilmesine karar verdi.

ECE ERKEN’İN AVUKATI: “DURUŞMADA BİRÇOK BEYAN DEĞİŞTİ”

Duruşmaya katılmayan müşteki Ece Erken’i ise avukatı temsil etti. Müvekkilinin diğer celsede dinlenmesini talep eden avukat, “Müvekkilim olay nedeniyle ağır travmalar yaşamış birisidir. Önceki görüşmelerimizde de aynı duygu içerisindeydi. Duruşma günü de daha fazla dayanamadı ve baygınlık geçirdi. Gördüğünüz gibi duruşmada birçok beyan değişti. Maktulün olay öncesinde ya da olay anında bir saldırısı ya da haksız filli yoktur. Kendisini savunamamıştır. Tahrik cümlesi yoktur. Sanıkların olayın gerçekliği ile uyuşmayan savunmalarını kabul etmiyoruz” dedi.

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