ABD Ankara’ya yeni büyükelçi atadı. Jeff Flake, Türkiye’de

Arizona, Snowflake’de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980’lerin başında, Güney Afrika’daki İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü’nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl’in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Richard Carmona’yı yendi. Flake, 2013’te bir göçmenlik reformu yasasını Senato’dan geçiren iki partili “Sekizli Çete” ABD senatörlerinden biriydi.

Türkiye Büyükelçiliği adaylığı

Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, Jeff Flake’i Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi olmaya aday koyduğunu açıklamıştır. Flake duyurunun ardından yaptığı açıklamada Biden’ın partizanlık karşıtı tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir.

Geçmiş çalışmaları

Flake geçmişte 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelendirmemiş ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmaması konusunda karşı oy kullanmıştır. Rahip Brunson’un serbest bırakılması hakkında mektuba imza atan isimlerden de birisidir.

Flake Kongre’deki döneminde genellikle Zimbabve’de bir Mormon misyoneri olarak görev yapmıştır; bundan dolayı Flake’in Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterilmesi medya tarafından beklenmeyen bir durum olarak karşılanmıştı.

Trump ile çatışması

Flake her ne kadar eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile aynı partiden olsa da Trump’ın başkanlığı döneminde onu sıkça eleştirmesiyle bilinirdi. Flake 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, “Başkanlığımız şu an yıkım ve ayrımcılığa bitmek tükenmek bilmez bir iştah duyan ve Anayasa’nın nasıl çalıştığına dair sadece ufak bir aşinalığı olan biri tarafından küçük düşürülüyor” demişti