Erdoğan: Suriyeli sığınmacılar, güvenli bir ortam sağlanınca kendileri dönecektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var” açıklaması sorulan Erdoğan, bunun doğru olduğunu söyledi.

“Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir.”

MHP lideri Devlet Bahçeli de bu hafta bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmemesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var” açıklaması sorulan Erdoğan, bunun doğru olduğunu söyledi.

“Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir.”

MHP lideri Devlet Bahçeli de bu hafta bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmemesi gerektiğini söylemişti.