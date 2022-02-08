İbrahim Kalın: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin soruları cevapladı. İşte Kalın’ın açıklamalarından satır başları:

CUMHURBAŞKANI’NIN SAĞLIK DURUMU

İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanımızın Zelenskiy ile Putin’i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya’nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin’in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın 2023’te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak.

ELEKTRİK FATURASI TARTIŞMALARI

Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG’UN TÜRKİYE ZİYARETİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde 2 temel boyut var. Bir ikili ilişkilerimiz var bir de Filistin var. Biz bunu İsrail tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin’de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail, Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı.

7 ŞUBAT’IN YIL DÖNÜMÜ

O ihanet girişiminin adımlarından bir tanesiydi. O zaman MİT Müsteşarımız olan Fidan’a yönelik FETÖ’nün önemli bir hamlesiydi. Cumhurbaşkanımız, o dönem Başbakanımız Erdoğan’ın müdahalesiyle büyük bir kriz atlatıldı.

Asıl amaçlarının ne olduğu, kimin maşası oldukları ortaya çıkmaya başladı. Hatırlıyorum o geceyi… Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Talimatlarım çok netti.

Oyun görüldü ve bu oyunu bozmak için ne gerekiyorsa yapıldı.