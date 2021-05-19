Muharrem İnce’den çalıntı logo iddasına cevap: “insan kafasını kare mi çizeceğiz ya”

Beklendiği üzere bu hareket bir siyasi partiye dönüştü ve ismi de Memleket Partisi oldu. Ardından partinin logosu olduğu iddia edilen bir takım çalışmalar ortaya çıktı.

Muharrem İnce, ‘çalıntı logo’ iddiasına yanıt verdi,

‘çalıntı logo’ iddialarına da yanıt veren İnce, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

“7 spiral, 7 bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi. Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor. Türkiye’yi değiştireceğiz. 3D’yi öneriyoruz. Dürüst, denetlenebilir, dijital devlet. Nazar boncuğu var ortada, kötülükleri def eden göz. Hoşgörü gözü. Birliktelik gözü. Bilgelik gözü. Gönül Gözü. Bu toprağımıza, bayrağımıza, ocağımıza, bereketimize sahip çıkmak için buradayız. Gelenekten geleceğe mavi Türkiye’yi yücelteceğiz. Onların logosu da yuvarlak, insan kafasını kare mi çizeceğiz ya.”