Şanlıurfa DEM Mitinginde Skandal Sözler

Şanlıurfa DEM Parti Nevroz etkinliğine katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet’in Şanlıurfa’sından “Kürdistan” diye bahsederek tepki çeken ifadeler kullandı.

22 Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla başlayan yeni İmralı süreci kapsamında, teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakması yönünde talimat vermişti. Ancak, bu talimatın Suriye’deki YPG yapılarının kapatılmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığı halen tartışılırken, bölgede yaşanan gelişmeler sürecin seyrine dair soru işaretleri doğurmuştu.

Tam da bu aşamada DEM’in düzenlediği Şanlıurfa mitinginde, Bakırhan’ın skandal sözleri siyasi gündeme bomba gibi düştü.

Bakırhan’ın sözleri şok etkisi yarattı

Mitingde konuşan Tuncer Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfalılar, Kürdistanlılar umutlu olsun. Bu yıl Kürtler haklarını alacak.”

DEM’in daha önce PKK’ya açık destek veren söylemleri göz önüne alındığında, bu çıkışın örgütün siyasi uzantıları tarafından bir meydan okuma olarak kurgulandığı değerlendiriliyor. İşte Sosyal Medyayı Sallayan o anlar

Şanlıurfa Dem Etkinliği Yeni İmralı süreci için tehdit mi?

Hükümet, Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecinin herhangi bir pazarlık içermediğini sürekli vurgularken, Bakırhan’ın bu çıkışı sürecin güvenilirliğine gölge düşüren bir hamle olarak görülüyor. Özellikle MHP cephesinin bu açıklamalara vereceği tepki, sürecin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Siyasi analistler, Bakırhan’ın açıklamalarının MHP kanadından büyük bir tepkiyle karşılanacağını ve bu durumun ülke siyasetinde yeni bir kırılmaya neden olabileceğini öngörüyor.

Özellikle 2013-2015 arasındaki sözde “çözüm süreci”nin, PKK’nın güçlenmesine yol açtığı ve Türkiye’yi hendek terörüne sürüklediği hatırlandığında, DEM’in bu açıklamalarla yeni bir provokasyonun fitilini ateşleyip ateşlemediği tartışma konusu oldu.

Süreç ilerledikçe, hükümetin ve milliyetçi kanadın bu provokatif söylemlere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.