Süleyman Soylu Saygı Öztürk’ü hedef almıştı: Öztürk’ten yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün yayınladığı 4. video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuş, Soylu da Peker’in iddialarına yaptığı bir açıklama ile cevap vermişti.

Soylu, Peker’in iddialarına verdiği yanıtta Ağar’ın Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamalarına da değinmiş, Ağar’ın “Biz olmazsak buraya mafya çökecek” tezinden ötürü rahatsızlığını dile getiren Soylu, “Bu süreçte ‘belki dil sürçmesidir’ diye hala tekzibini beklediğim cümle. Biz olmasaydık oraya mafya çökecekti cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil” ifadelerine yer vermişti.

SAYGI ÖZTÜRK’TEN YANIT

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Soylu’nun kendisine yönelik sözlerine bugünkü köşe yazısında cevap verdi.

Öztürk, ”Suç örgütlerinin amacı çıkar sağlamaktır. Ortamı uygun bulunca paylaşım savaşı da yaşanıyor, yeni gruplar halkaya ekleniyor. Mücadele boşluk kaldırmıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan organize suç örgütleriyle ilgili bilgi almamız ise hiç mümkün olmuyor. Basına yardımcı olması gereken görevliler, bırakın bilgi vermeyi, gazetecilerin telefonlarına cevap verme gereği bile duymuyor.

Bakan, muhalefet partilerinin liderlerini, bazı gazeteleri hedef gösteriyor. Ama onu da hedef gösterenler oluyor. Hiçbir dönemde, organize suç örgütü liderleri, iktidarda bulunanların aleyhine açıklama yapmazdı, buna cesaret edemezdi. Şimdi İçişleri Bakanı ile ilgili iddialar gündeme getirildi. Bakan boş durur mu o da muhalefete ve bazı gazetelere yüklendi. Gelinen nokta ülkemiz adına üzücü bir durum. Suç örgütlerinin siyasileri, siyasilerin basını tehdit etmediği, saygısızlığın son erdiği günlerin gelmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.