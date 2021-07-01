Alman CureVac Aşısı Hayal Kırıklığı Yarattı

Aşı çalışmalarında son aşamaya gelen CureVac aşısının Covid-19’a karşı yüzde 48 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu.

Alman şirketten yapılan açıklamada aşı adayının nihai çalışma verilerine göre 18 ile 60 yaş grubu arasında, hastalığın şiddeti ne seviyede olursa olsun yüzde 48 etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Kısa bir süre önce yapılan ön değerlendirme açıklamasında da aşının etkinliği yüzde 47 olarak bildirilmişti.

Sonuçlar büyük hayal kırıklığı yaratırken şirketin hisselerin şok bir şekilde değer kaybetti.