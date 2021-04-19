Eski Hava Kuvvetleri Eğitim Merkezi Komutanı Bilal Özokur COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Hava Harp Okulu Kuvvetleri İstanbul Cevizli Özel Eğitim Merkezi Komutanı Bilal Özokur COVID-19 sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Hava Harp Okulu mezunu olup, Hava Kuvvetlerinde Uçuş-Harekat analiz ve planlama alanlarında ve çeşitli komuta kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılında Hava Kuvvetleri İstanbul Cevizli Özel Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanana Bilal Özokur Covid 19 sebebiyle hayatını kaybetti

Son olarak İstanbul’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ na bağlı sosyal tesislerde 1 yıl komutanlık

Mehmet Bilal Özokur kimdir

28.06.1959 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu.

Hava Kuvvetlerinde Uçuş-Harekat analiz ve planlama alanlarında ve çeşitli komuta kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılında Hava Kuvvetleri İstanbul Cevizli Özel Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanmıştır.

Son olarak İstanbul’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ na bağlı sosyal tesislerde 1 yıl komutanlık yaptıktan sonra 2012 yılında emekli olmuştur. Halen büyük bir sitenin 4 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir kız ve bir erkek çocuk babası olup İngilizce bilmekteydi.

Mehmet Bilal Özokur Beşiktaş’ta 2019 yılında yapılan başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinoktay’ın Değişim Başlıyor ekibinin öncülerindendi.

Çekmeköy gasilhanesinde bulunan Mehmet Bilal Özokur’un cenazesi yarın Ömerli Ekşioğlu mezarlığında bulunan aile kabristanında defin edileceği öğrenildi.