Kaç yaş aşı randevusu alabiliyor? 55 yaş üstüne aşı sırası geldi mi?

Türkiye’de 20 milyon dozun üzerinde koronavirüs aşısı uygulandı. Aşı olmak isteyenler ise kimin randevu alabileceğini araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aşılamada yeni yaş grubuna gelindiğini duyurdu. Bakan Koca, “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” açıklamasını yaptı.