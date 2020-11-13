Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Op. Dr. Levent Bakışgan Anlatıyor (Video)

Dr. Bakışgan’ın açıklamaları;

“Türkiye şu anda saç ekiminde dünyada bir numara. Bizler de saç ekimi hastalarını AVM’lerde, havaalanlarında, meydanlarda gezerken görüyoruz. Türkiye’nin neden dünyada bir numara olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım.

Sadece İstanbul’da 250 civarı saç ekimi merkezi oldu ve çok başarılı sonuçlar alındı.

Biz öncelikle hastalarımızı muayene ediyoruz. Kendileri için doğal bir çizim yapıyoruz. Kendileri de çizimi onayladıktan sonra lokal anastezileri yapılıyor. İşlem ağrısız bir işlem. Özel bir uyuşturma şekli var artık. Geniş bir alanı ağrısız bir şekilde uyuşturduğumuz bir tabanca gibi alet var, o şekilde uyuşturuluyor. Önce köklerin alınması işlemi var. Bu işlem yaklaşık 2-3 saat sürüyor. İşlemin en konforsuz tarafı bu. Kökler enseden alındığı için hasta yatıyor. Yaklaşık 5 bin kök alınıyor. Daha azı da alınabilir ancak biz her zaman en azından 5 bin kökü alıyoruz. Arkasından hastayı dinlendiriyoruz. Arkasından saçları ekeceğimiz alanlara kanalları açıyoruz. Bu işlem de yaklaşık 2-3 saat sürebiliyor. Kısa bir moladan sonra daha önce aldığımız kökleri açtığımız kanallara tek tek yerleştirme işlemini yapıyoruz. Bu da 2-3 saat kadar sürüyor. Toplam 8-9 saat gibi bir süre alıyor. Hastalarımız bu sürede sıkılmıyor, kimisi uyuyor, kimisi televizyon seyrediyor. Tüm işlemlerden sonra kafayı özel bantlarla sarıyoruz. 2 gün kadar hastalarımızın biraz açılı, çift yastıkla yatmalarını tavsiye ediyoruz. 2 günlük bu süreci de atlattıktan sonra hastamızı kontrole çağırıp ilk yıkamasını kendimiz yapıyoruz. Arkasından da özel şampuan ve solüsyonlarla yıkamanın ardından sonraki kontrollere çağırıyoruz.

Açtığımız kanallar nedeniyle 10. günde kafada kabuklanma oluyor. Yıkamaların ardından bu kabuklar düşüyor. Daha sonra şok saç dökülmesi dediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Bu ne kadar erken olursa hasta için o kadar iyidir. Ekilen saçlar sanki dökülüyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu dökülmenin ardından bir iki ay sonrasında saçlarımızın güzel ve güçlü bir şekilde çıktığını görüyoruz. Şok saç dökülmeleri bir iki ay sonra da olabilir, ama bu da sorun değil.”