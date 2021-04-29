Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

Türkiye’de salgının başından bu yana ilk kez tam kapanma uygulanacak. Bu dönemde çarkların dönmesi, sağlık sisteminin sürmesi için bazı iş kolları muaf tutulacak. Pek çok kişi bu dönemde eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’daki eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, “Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00’dir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.