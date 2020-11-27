Yılmaz Vural Yoğun Bakımda! Hastalığı Geçirenlere Çok Önemli Uyarılar

Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

67 yaşındaki Vural, haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Ünlü futbol adamının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada “Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır” denildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.”

Prof. Kocazeybek Uyardı: Korunmaya Devam Edin

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, Yılmaz Vural’ın durumuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu;

“Yılmaz Vural’da ya reaktivasyon yani hastalık vücuttaki aynı virüsle tekrarladı ya da dışardan farklı bir virüs alt tipiyle reenfeksiyon geliştirdi. Aylardır yazdığımız bilimsel gerçek bu.

Virüse karşı gelişen antikorlar kayboluyor. Enfeksiyon tekrar gelişebilir. Bu aşılar ve doğal enfeksiyon sonrası gelişen bağışıklanma yönünden çok kritik ve önemli. IgG antikoru gelişimi çözüm olmayabilir. Daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçirenler dikkat edin tekrar olabilirsiniz. Lütfen korunmaya dikkat edin.

Ayrıca şunu da ekleyeyim: 2.kez geçirenlerde immün yanıt daha akıllı ve daha güçlü olduğu için hastalık daha sert ve ağır olabiliyor. Yoğun bakım ünitesine gidiş daha sık olabiliyor. Bunu bu hafta Yılmaz Vural’dan sonra ikinci kez yaşıyorum.”