Yunanistan turizm sezonunda koranavirüs önlemlerini kaldırıyor

Yunanistan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri esnetme kararı aldığını duyurdu. Bu çerçevede kapalı alanlarda maske takma ve Covid-19 sertifikası gibi kısıtlamaların turizm dönemi boyunca kaldırılacağı ve yetkililerin söz konusu tedbirleri yeniden uygulayıp uygulamamayı eylül ayında görüşeceği bildirildi.

1 Mayıs’tan itibaren Yunanistan’daki insanların barları, mağazaları ve müzeleri ziyaret etmek için aşı kanıtı göstermelerine gerek kalmayacak. Sağlık Bakanı Thanos Plevris tarafından yapılan açıklamaya göre kapalı alanlarda maske zorunluluğu 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacak. Bu, hastaneler ve bakım evleri gibi tesisler için geçerli değil.

Bakan, Yunan Paskalyasının – bu yıl 24 Nisan’da – mevcut koşullar altında kutlanacağını söyledi. Tedbirlerin kaldırılması 1 Eylül’de yeniden görüşülecek. Yunanistan’daki tatilciler için, ülkeye girmeden önce artık bir hükümet web sitesine kaydolmaları gerekmediğine karar verildi. Bununla birlikte, aşı kanıtı veya mevcut hızlı ve PCR testleri bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Yunanistan’a giriş

Tam aşılı kişilerin girişte artık negatif PCR veya hızlı antijen testine ihtiyacı yok. Ancak, aşılanmamış kişilerden negatif PCR testi istenmeye devam edecek. PCR testleri girişte 72 saatten, hızlı testler 24 saatten eski olmamalı. Takviye aşısı olmadığı için aşı sertifikası kendi ülkesinde geçerliliğini yitiren aşılı kişiler de girişte negatif test ibraz etmek zorunda.

Yunanistan’daki mevcut korona durumu

Yunanistan’daki yeni korona enfeksiyonlarının sayısı son haftalarda tekrar düştü. 13 Nisan itibariyle ülke 15.331 yeni vaka kaydetti. Yedi günlük insidans şu anda 783.9. Şimdiye kadar Yunanistan’da toplam 3.195.887 doğrulanmış korona enfeksiyonu oldu ve 28 bin 274 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’da Corona kuralları

Yunanistan’da tüm restoranlar, tavernalar ve barlar şu anda gece yarısı kapanıyor. Konukların ayakta durmasına izin verilmiyor. Sadece masada servis yapılıyor. Mağazalarda, süpermarketlerde ve toplu taşıma araçlarında Mayıs ayı sonuna kadar FFP2 maskesi veya çift cerrahi maske takmak hala zorunlu.

Restoranlar, sinemalar, kulüpler veya müzeler gibi boş zaman etkinlikleri için iç mekanlara ziyaretler, aşı olmuş veya iyileşmiş olanlar için yalnızca Nisan ayının sonuna kadar mümkün.