Avrupa’da Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. İlk maçlarda avantaj sağlayan ekipler, çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak.

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe sahne alacak

Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, İskoçya’da en az 3 farklı galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rövanş Maç Programı ve İlk Maç Sonuçları:

20.45 Athletic Bilbao – Roma (İlk Maç: 1-2)

20.45 Lazio – Viktoria Plzen (İlk Maç: 2-1)

20.45 Eintracht Frankfurt – Ajax (İlk Maç: 2-1)

20.45 Olympiakos – Bodo/Glimt (İlk Maç: 0-3)

23.00 Rangers – Fenerbahçe (İlk Maç: 3-1)

23.00 Lyon – FCSB (İlk Maç: 3-1)

23.00 Tottenham – AZ Alkmaar (İlk Maç: 0-1)

23.00 Manchester United – Real Sociedad (İlk Maç: 1-1)

UEFA Konferans Ligi’nde de Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

UEFA Konferans Ligi’nde de son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak. İlk maçta Kopenhag’ı 2-1 yenen Chelsea, evinde çeyrek final bileti ararken, Fiorentina ile Panathinaikos arasındaki gol düellosunun rövanşı da büyük çekişmeye sahne olacak.

Belçika ekibi Cercle Brugge ise 3-0 kaybettiği eşleşmede Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok’u konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Rövanş Maç Programı ve İlk Maç Sonuçları:

20.45 Cercle Brugge – Jagiellonia Bialystok (İlk Maç: 0-3)

20.45 Djurgarden – Pafos (İlk Maç: 0-1)

20.45 Lugano – Celje (İlk Maç: 0-1)

20.45 Rapid Wien – Borac Banja Luka (İlk Maç: 1-1)

23.00 Chelsea – Kopenhag (İlk Maç: 2-1)

23.00 Fiorentina – Panathinaikos (İlk Maç: 2-3)

23.00 Legia Varşova – Molde (İlk Maç: 2-3)

23.00 Vitoria Guimaraes – Real Betis (İlk Maç: 2-2)

Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe’nin zorlu Rangers deplasmanında tur atlamak için nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Futbolseverler, nefes kesen mücadelelerin ardından çeyrek finalistlerin belli olmasını bekliyor.

