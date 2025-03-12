Halk TV Rasim Ozan Krizi

Halk TV’ Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşi büyük bir krize neden oldu. Türkiye’de özellikle Bu gün FETÖ kumpası olduğu bilinen Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde takındığı tavır ile ilk kez dikkat çeken ve bu süreçteki sert çıkışlarıyla tepki çeken Kütahyalı’nın Halk TV’de konuk edilmesi, kanal içinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bu gelişmenin ardından Timur Soykan, Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel gibi önemli gazeteciler Halk TV’den istifa ettiklerini açıkladılar. Kanal yönetimi ve bazı çalışanlar ise süreci farklı yorumladı.

Gazetecilerden Sert Tepkiler

Kanalda uzun süredir çalışan gazeteciler Timur Soykan, Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalında yayınlanan röportajını protesto ederek istifa ettiklerini açıkladılar.

Şule Aydın, açıklamasında KANALIN özgürlükçü yapısına vurgu yaparak şunları söyledi:

“İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.”

Barış Pehlivan, yaptığı açıklamada Kütahyalı’nın geçmişte medya yoluyla oynadığı rollere ve Kanalın nin böyle bir söyleşi yapmasını büyük bir hata olarak değerlendirdiğine vurgu yaptı:

“Gazeteci herkesle görüşür, ancak gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medya ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı, 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü, bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin.”

Pehlivan ayrıca, kanalın böyle bir röportajı yapmasını büyük bir hata olarak değerlendirdi:

“Halk TV mikrofonlarına yakışmayan bir söyleşi oldu. Eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. ‘Önemli bilgileri siz verdiniz’ gibi hak etmeyecek sözler söylemek, Halk TV mikrofonuna yakışmaz.”

Gazeteci Barış Terkoğlu ise istifasını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kolay zamanlarda ilkeli olmak da kolaydır. İnsanın prensipleri zorluklarla sınanır. Dünden bugüne yaşadığımız tartışmanın bizi getirdiği yerde birlikte çalışmak olanaksız hale geldi. Halk TV ile yollarımız artık ayrılıyor. Dört yılda birlikte çalıştığım herkesten çok şey öğrendim. Tek tek teşekkür ederim. Eminim eksik bıraktığım çok söz, pek fazla eylem vardır. Kırgın bıraktıklarım affetsinler. Gazetecilik, halka karşı sorumlulukla yapıldığında dünyayı değiştirmenin bir yoludur. Umut ediyorum, bizden sonra gelenler bizden daha fazlasını yaparlar.”

İsmail Küçükkaya “Farklı seslere alışmak lazım” dedi

İşte Küçükkaya’nın sözleri ;

Kanal yönetimi ve bazı gazeteciler ise Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajı savundu. Kanalın önemli ekran yüzlerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’nin her fikre açık olması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

“Farklı seslere alışmak lazım. Medyada çeşitlilik önemli. Görüşlerini sevmesek bile her kesime mikrofon uzatmak gerekiyor.”

Bu açıklama, istifa eden gazeteciler ile kanal yönetimi arasındaki yaklaşım farkını da ortaya koymuş oldu.

Halk TV Rasim Ozan krizi medyada yankı uyandırdı

Yaşanan istifa dalgası, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle gibi muhalif bir kanalın, günümüzde FETÖ terör örgütünün kumpası olduğu anlaşılan Ergenekon ve Balyoz Süreçleri içinde verdiği destek FETÖ’nün el konan Bankası Bank Asya’dan aldığı kredi gibi pek çok olaydan dolayı tartışma konusu olan Rasim Ozan Kütahyalı gibi tarrtışmalı ve radikal bir medya figürünün BU KANALIN bünyesinde kendine yer bulması tüm muhalif kesimlerde ciddi rahatsızlık yarattı. Bu arada Kütahyalı , X Hesabından yaptığı açıklamada tepkiler ile alay etti. Kütahyalı;”’Esas benim Halk TV’ye kızmam lazım. 150 kilo olarak çıkmışım” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın programdaki sözleri ve bu röportajın kanalın YouTube platformunda yayınlanması, Halk TV içinde uzun yıllardır çalışan ve gazetecilik ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayan isimleri istifa noktasına getirdi.

kriz devam edecek mi

Kanal yönetimi, bu istifalara rağmen yayın politikalarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Ancak istifa eden gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçmişteki rolleri nedeniyle bu yayının kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade ettiler.

Şu an için Halk TV krizi, kanalda yeni bir dönüşüm sürecini başlatmış gibi görünüyor. İlerleyen günlerde kanalın nasıl bir yol izleyeceği ve istifa eden gazetecilerin hangi platformlarda yer alacağı merak konusu.