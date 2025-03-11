Acun Ilıcalı Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Acun Ilıcalı hapis cezası ile karşı karşıya ve sahibi olduğu TV8 ile Exxen dijital platformu yetkilileri hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Futbolistan Kaynaklı Habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, Acun Ilıcalı ve 7 kişi hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Acun Ilıcalı Hapis İçeren İddianamede Neler Var?

Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının Exxen üzerinden yayınlandığı, stadyum reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin sanal reklam teknikleriyle gösterildiği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Burcu Batu Fakir, Bülent Uçak, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık ve Ümmü Burhan hakkında “kişileri yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme Süreci Başlıyor

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı ve diğer sanıkların yargılanmasına 2 Temmuz’da başlanacak. Mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Ilıcalı’nın nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

Acun Ilıcalı ve Exxen yetkilileri hakkında açılan bu dava, medya ve spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, davanın seyri ilerleyen günlerde netleşecek.