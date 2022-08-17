NBA 88 yaşında yaşamını yitiren Boston Celtics efsanesi Bill Russell’ı onurlandırmak amacıyla 6 numaralı formanın NBA genelinde emekli edildiğini açıkladı.

NBA takımlarının bu sezondan itibaren oyuncularına 6 numaralı formayı veremeyeceği kaydedildi. Ligde 6 numaralı formayı giyen oyuncuların ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

Bill Russell, NBA genelinde forması emekli edilen ilk basketbolcu oldu.

ABD profesyonel spor tarihinin ilk siyahi baş antrenörü olma unvanını taşıyan Russell, 1975’te Basketbol Şöhretler Müzesi’ne dahil edilmişti.

Russell, 1956-1969 yıllarında görev yaptığı NBA’de 11 kez şampiyonluk yaşadı. Efsane basketbolcu, 12 defa all-star, 5 kez de NBA’in en değerli oyuncusu seçildi.

Boston Celtics ile NBA’e damgasını vuran, kariyerinde 11 şampiyonluk bulunan NBA efsanesi Bill Russell, 31 Temmuz günü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi efsane ismin, eşinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurmuştu.

NBA Bill Russel anısına video düzenledi.

Sahada efsanevi bir oyuncu ve saha dışında adalet için güçlü bir figür olan Bill Russell, NBA tarihinde muazzam bir basketbolcuydu. 1960’ların Boston Celtics hanedanlığının temel taşı olan Russell, takımının üst üste sekiz şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu ve 13 yıllık kariyeri boyunca rekor on bir yüzükle bitirdi. Bill Russell, savunma ve ribaund olarak yetenekleriyle sporda devrim yaratan bir oyuncu oldu. Tam beş kez lig MVP’siydi. Russell, medeni haklar ve sosyal adalet mücadelesinde de önde gelen bir seslerden biriydi.