Beşiktaş’ta eski yönetimleri denetleme raporu kavgası büyüyor

Ahmet Nur Çebi: Yöneticiler sokakta elini kolunu sallayarak geziyorlar!

Ahmet Nur Çebi’nin yayında, “Bu yöneticiler sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an ortalıkta yoklar ama bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız?” sözlerinin üzerine Güntekin Onay geçmiş yönetimlerin mali yapılarının ve yaptığı harcamalarının, bilançolarının sorgulanması ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılamadığını sordu.

Ahmet Nur Çebi: Fikret Bey’in zamanında bir şeyler çalışıldı, yapıldı, dosya kendisinde

Ahmet Nur Çebi “Evet böyle bir çalışma yapılıyor. Böyle bir çalışmanın yaklaşık sonlarına doğru geldik. Bu çalışmanın gecikme nedeninin pandemi olduğunu defalarca her bulduğum fırsatta Beşiktaş camiasına belirttim. Birkaç ay geciktik. 10 yılı inceliyoruz. Raporu toparlamaya çalışırken arkadan iki tane daha ihbar geliyor, onları da inceliyoruz. İncelemeyi yaptığınız kişiler insan. Pandemiden evde yatanlar var yatmayanlar var, işe gelmeyenler var. Bu süre. İçerisinde hoşgörü istedik ama maalesef bu süre içerisinde camianın bu konuda bize baskı yaptığını söylemek zorundayım. Bir şeyi çabuk yapıp eksik yapmaktansa geç yapıp tam yapın. Biz o şekilde uğraşıyoruz. Seçim zamanı Serdar Adalı ben 7 yılın hesabını soracağım dedi. Biz de seçimin sıcaklığıyla ben de 10 yılın hesabını soracağım dedim. Dolayısıyla ben bu 10 yılı inceletiyorum ve bunlar bitmek üzere ama bana zaman ver tarih ver diyorlar, ya kardeşim bekleyin. 7 sene 8 sene bir şey icra olmuşsa ağzımızı açmamışız susmuşuz e bir 7 gün değil bir 77 gün daha beklesek ne olur? Buradan itidale davet ediyorum ben Beşiktaş camiasını. Merak ediyorlar içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu oldukları insanların neler yaptıklarını bilmek istiyorlar. Ben de diyorum ki biz bunları yapıyoruz. Bugüne kadar bu camialarda görmedim benim camiamda da görmedim. Fikret Beyin zamanında bir şeyler çalışıldı, yapıldı, dosya kendisinde bir sonuca varılamadı artık futbol akışı içerisinde yönetim olarak belki de gerek görülmedi bilmiyorum” diye cevap verdi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde “Ernst & Young raporlarını nerede diye sorgulamaya başlamasıyla birlikte divan kurulu üyesi eski başkan adayı Hürser Tekinoktay da sosyal medya hesabından “Ernst Young raporu bulunsun. Derneğe karşı suistimal tespitlerinin söz konusu olduğu evrak Fikret Orman zimmetinde mi ? diyerek yönetime çağrıda bulundu.

Ernst Young raporu bulunsun. Derneğe karşı suistimal tespitlerinin söz konusu olduğu evrak Fikret Orman zimmetinde mi ? https://t.co/uElvPcuX1W — Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) March 29, 2021

Herhangi bir açıklama yapmadan uzun zamandır sessiz olan Fikret Orman bir açıklama yaptı.

Fikret Orman, Ernst & Young raporları ile ilgili “yanında götürdü” iddialarını reddetti. Eski Başkan Orman “Rapor Beşiktaş’ın raporudur. Benim götürdüğüm iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Fikret Orman: “Ahmet Bey 2..başkanımızdı. Mesut Urgancılar da genel sekreterimizdi

Fikret Orman açıklamalarına şöyle devam etti: Siyah Beyazlı kulübün eski Başkanı Fikret Orman “Ernst & Young Raporu alındığı zaman Ahmet Bey 2. Başkanımızdı. Mesut Urgancılar da genel sekreterimizdi. Rapor ile ilgili tüm süreçlere onlar hakimler. Hatta hukuki konularda avukatlarla yapılan görüşmeleri de biliyorlar. Bu konuda avukatı bulanda Mesut Urgancılar’dır. Avukatıda bulan ve beni görüş almaya götüren yine Mesut Urgancılardır..

Fikret Orman: Rapor, Beşiktaş’ın raporudur. Parası Beşiktaş Kulübü tarafından ödenmiştir

Orman, “Avukatın ismi de Fehmi Demir’dir. Raporu en ince ayrıntısına kadar Ahmet Nur Çebi de, Mesut Urgancılar da, Berk Hacıgüzeller de okumuştur. Zaten Ernst & Young firmasını inceleme için getiren yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız Berk Hacıgüzeller’dir. Rapor, Beşiktaş’ın raporudur. Parası Beşiktaş Kulübü tarafından ödenmiştir. Benim alıp eve götürmem gibi bir durum söz konusu olamaz. Beşiktaş arşivlerinde rapor vardır. Bulunamıyorsa da istedikleri an ilgili firmaya başvurup alabilir ve açıklayabilirler” dedi.

Orman’ın bu sözlerinin ardından eski yönetici Av. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından Fikret Orman için “Çok net olarak bir beyanda bulunulmuş, demek ki rapor almak için bir firmaya gidip sonra raporu açıklamamak bu haberde ismi geçenlerin adeti olmuş. Lütfen bahse konu eski raporu ve yeni dönemde yapılan raporları sırasıyla açıklayınız. Aksi halde konuşmalarınızın tümü boş” açıklamasında bulundu.