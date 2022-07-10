Beklenen oldu Cristiano Ronaldo krizi büyüdü.

İngiltere Premier Lig’de yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde hazırlanan Manchester ekibinde, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Daha önce ise İngiliz basınında yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun antrenmanlarda yer almama sebebinin ailevi sorunlar olduğu ifade edilmişti. Football Republic‘te yapılan bir analizde Cristiano Ronaldo’nun menajeri olan Jorge Mendes’in geçtiğimiz hafta Chelsea ‘nin yeni sahibi Todd Boehly ile görüştüğü iddiası var.

Ada basını, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Tayland’a gidecek Manchester United’ın kamp kadrosunda Cristiano Ronaldo ‘nun yer almayacağı belirtti.

Daha önce ise İngiliz basınında yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun antrenmanlarda yer almama sebebinin ailevi sorunlar olduğu ifade edilmişti.

Sun gazetesine göre Ronaldo alacağı olan 1 milyon pound’a yakın primini kulüpten tahsil etmiş durumda.

Bilindiği gibi Jorge Mendes ve Cristiano Ronaldo ikilisi uzun yıllardır birlikte hareket ediyorlar. NationalTurk tam 11 yıl önce 2011 yılında bu Jorge Mendes’in Avrupa’da yeni bir yapılanmayla kurduğu fon şirketiyle Beşiktaş ile futbol dünyasında çok tartışılan yapılanmaya başladığını yazmıştı.

Beşiktaş’ın ‘Kârlı bir yöntem’ olarak nitelediği fonla kadrosuna kattığı Hugo Almeida transferinde aracı olan fon şirketinin büyük ortağı olan ünlü isim Jorge Mendes o dönem Beşiktaş’a ciddi mali yükümlülükler yaratmıştı.