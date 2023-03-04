Fenerbahçe Taraftarlarına Açıklama: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda cereyan eden olaylarla ilgili olarak, 23 taraftara seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığını açıkladı. Ayrıca, basın/yayın organlarında yer alan “35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fenerbahçeli Taraftarlarla İlgili Açıklama: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, sadece 23 taraftara seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığını belirtti. Ayrıca, basın/yayın organlarında yer alan “35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

Fenerbahçelilerin Ülker Stadyumunda Yaşadıkları: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Açıklama

25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 taraftara seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığını belirtti. Ayrıca, basın/yayın organlarında yer alan “35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını da açıkladı.

Fenerbahçe Takımına Uygulanan Tedbirler: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda oynanan müsabakanın sonucunda, 23 taraftara seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığını açıkladı. Ayrıca, basın/yayın organlarında yer alan “35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

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