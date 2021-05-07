Aston Villa “Şampiyonlar Ligi finali Villa Park’ta oynansın”

Aston Villa “Şampiyonlar Ligi finaline talibiz”

Premier Lig ekibi Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Chelsea’yi karşı karşıya getirecek olan ‘İngiliz finali’nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan alınması için başvuruda bulunmuştu.

Sky Sports’un haberine göre, Türkiye’deki corona virüsü vakalarını bahane eden Aston Villa’nın UEFA ve FA’e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, “Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık’ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA’nın Finali İstanbul’dan alma planı olmadığını söyleyebilirim.” demişti.

“GELİP OYNAYACAKLAR…”

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, Akşam Spor’a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz.”

“Manchester City aynı zamanda İngiltere’nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık” dedi

En ilginç yaklaşım ise eski Beşiktaş JK başkan adayı Hürser Tekinoktay‘dan geldi.

Aynı zamanda Turizmci olduğu bilinen Tekinoktay kendi sosyal medya hesabından, İngilizlerin bu talebine karşı “Bırakalım onları bu yıl Wembley’de seyircili oynasınlar. [ki isteyecekler]

Biz de 1 yıl sonra 70 bin turistin İstanbul’a geleceği şekilde ev sahipliği yapalım. [win-win]”

Tekinoktay ayrıca “Bütün Avrupa’da büyük bir sempati de kazanırız” diye paylaşımda bulundu…