Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sorular

Beşiktaş Kulübü tarihsel bir derinliğe sahip ve bir derinliğin oluşturduğu kültür kodları üzerine inşa edilmiş kulüptür.

Sergen Yalçın bu kültürün kulüpteki tek temsilcisidir. Beşiktaş sistemi içerisinde yetişmiş, Serpil Hamdi Tüzün eğitiminden geçmiş, Süleyman Seba davranış normlarını öğrenmiş, Gordon Milne ile profesyonelliği yaşamış ve Beşiktaş kültürünü iliklerine adar işlemiş bir spor insanıdır.

Onun takımın başına geçmesinden doğal bir şey olamaz.

Camianın olumlu tepkisi zaten buna olur vermişti. Ama, yönetim Sergen Yalçın ile anlaşma yapmasına rağmen bu işin neresinde bu çok net belli değil.

Beşiktaş’ın şampiyonluğa oynama beklentisi hemen hemen yokken, Sergen Yalçın Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde aradan sıyrılıp, bu kısıtlı kadro ile şampiyonluğu son maça kadar getirmesi büyük başarıdır. İşin kötüsü, Sergen Yalçın aradan sıyrılırken, başkan ve yönetimin araya takılıp kalmasıdır. Nedir bunun gerekçeleri?

İşte bu yüzden başkanın cevaplamakla yükümlü olduğu birtakım sorular var!

1- Ruiz ile Burak bonservisli oyuncular iken neden bonservis parası alınmadan ve Ruiz’e tazminat ödenerek yollandı?

2- Takım antrenmanlara başlarken, Atiba ile süren pazarlıklarda 100 bin dolar niye bu kadar sorun oldu ve Atiba Şampiyonlar Ligi maçına 10 gün kalaya kadar neden antrenmanlara başlamadı?

3- Uluslararası kariyere sahip Layiç ile Vida’ya takımın ihtiyacı varken, anlamsız transfer beklentisi nedeniyle neden takımdan kopuk kaldılar? Sezon başı o kadar puan kaybetmenin nedeni bunlar değil mi?

4-Tüm bunlar olurken oyuncular ile yapılan indirim pazarlıklarında sadece Necip’e indirim yaptırabilip diğer oyuncuların indirim yapmamasının nedeni bir prestij kaybı değil mi?

5- Para konusunda ve transfer konusunda geç kalınması ile sezona geç başlanmasının gerekçesi bu pazarlıklar mıydı?

6- Bu kadar geç başlanılan sezona Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK maçı için yeterli zaman olmaması ve tam kadro çalışılmamasının nedeni ile kaybedilen gelirlerin sorumlusu kimdir?

7- PAOK maçı öncesi teknik direktörü alarak ‘Bırakmam Seni’ yardım kampanyasına katılmasını sağlamak ne kadar doğruydu?

8- ‘Bırakmam Seni’ yardım kampanyasında kim ne kadar yardım etti ve siz şahsınız ile yakınlarınız ne kadar yardım etti ve ne kadar yardım parası toplanıldı neden hala şeffaf değil?

9- Sergen Yalçın’ın kalmasını istemesine rağmen Boyd’un lisansını neden son gün askıya aldınız? ABD Futbol Milli Takım teknik direktörünün eleştirisi doğru değil mi?

10- Sezon başında 18 yabancıya imza attırıp bunun dört tanesine evde otururken ücret ödemenize rağmen, devre arasında 14 yabancı hakkını sizin katkılarınızla 16 çıkması suretiyle Beşiktaş niye elindeki yabancıları kiralık vererek takımda tutmadı ve 14 yabancıya kalırken neden Fenerbahçe ile Galatasaray’a transfer fırsatı verildi?

11- Transfer için İngiltere’de sakatlık yaşayan ve takımında forma şansı bulamayan Cenk neden transfer edildi, bu kadar maliyet doğru muydu, hazır ve takıma katkısı yüksek oyuncu transfer edilemez miydi, Umut, Boyd ve Güven bu kadar lazımken neden kiraya verildi?

12- Abdullah Avcı ile yolları ayırırken, kendisinin başarısız olmasına rağmen ve istifanın eşiğine gelmiş olmasına rağmen, tutumunuzdan dolayı süreci iyi yönetemeyip bir kriz yaratmanız Beşiktaş’ın yüksek bir tazminat ödemesine neden olmadı mı?

13- Kulüpler Birliği Başkanız olmanız Beşiktaş’a ne gibi avantaj sağladı?

14- Kulüpler Birliği Başkanlığı sonrası, TFF ile MHK hakkında Beşiktaş’ın çıkarları doğrultusunda bir tutumda bulunmayışınız hakemlerin maçlardaki manipülasyonlarında bulunmasını tetikledi mi?

15- Sergen Yalçın hakemlerle ilgili size uyarılarda bulunup “bir şeyler oluyor” diye ikaz edip önlem alınmasını istedi mi?

16- Erol Kaynar iletişimden sorumlu olmasından sonra, Sergen Yalçın görevdeyken Mustafa Denizli ile antrenörlük konusunda görüşme yapıldı mı?

17- Hıncal Uluç Sergen Yalçın için eleştiride bulunurken iletişim sorumlusuna bunun nedenini sordunuz mu?

18- Yeni ihale için Kulüpler Birliği içerisinde komisyon oluşturulurken başkan olarak sizin görev alamamanız Beşiktaş çıkarları açısından sorun değil mi? Mustafa Cengiz oluşuma tepki gösterip istifa tepkisine rağmen.

19- Aboubakar’ın sözleşmesinde bulunan 30 maçlık limite sözleşmesinin uzaması anlaşması ile kendisine 1,5 milyon avro ve 7,5 milyon avro da bonservis bedeline itiraz edip yeni sözleşme istedi mi, sizin “Böyle bir durum varsa sen hiç dert etme. Ben senin 30 maç koşulunu 35’e çıkartırım sorun değil. Kafan rahat olsun. Biz sana hakkını veririz. Yeni sezon koşulları iyileştiririz” demenize rağmen, niye söylemleriniz doğrultusunda sözleşme yenilemediniz, 29 maç oynayıp 9 maçtır oynamamasının sebebi bu mu?

20- Aboubakar’ın oynamadığı her maç için 40 bin avro ceza ödemesine rağmen, eğer şampiyon olunmazsa Şampiyonlar Ligi’nden 30 milyon avro geliri kaybetmek ne kadar doğrudur? 400 bin avro cezaya karşılık 30 milyon avro kayıp!

21- Sergen Yalçın ile niye bu zamana kadar sözleşme imzalanmadı?

22- Şampiyonluk için yapılması gerekenleri başkan olarak yaptığınıza inanıyor musunuz?

Saygılarımla.

Müslüm Gülhan