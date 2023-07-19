Beşiktaş Kulübünde ilginç gelişmeler: Beşiktaş taraftarının tepkisi genel kurula çağrı getirdi.

Hürser Tekinoktay, mevcut yönetimin mali genel kurulda ibra edilmemesi halinde taraftarın istifaya davet etmiş olduğu Ahmet Nur Çebi’nin görevinin otomatikman biteceğine dikkat çekerken seçilmiş kurullara da çağrıda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş’ta yaz transfer dönemi boyunca yalnızca 1 transfer yapıldı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Somaspor’dan Emrecan Bulut‘u kadrosuna kattı.

Taraftar isyan etti, Ahmet Nur Çebi Almanya’ya hareket etti

Yalnızca 1 transferle yetinen Beşiktaş’a karşı ezeli rakipleri yıldız transferleri renklerine bağladı. Bu durum sonrasında ise siyah-beyazlı taraftarlar adeta isyan etti.

Yönetime eleştirilerde bulunan futbolseverler, dün gerçekleşen transfer çalımlarının ardından soluğu Dolmabahçe’de aldı.

Beşiktaş’ın son 24 saat içinde önce Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’a Dusan Tadic’i ise Fenerbahçe’ye kaptırması bardağı taşıran son damla oldu ve taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Beşiktaş taraftarı, yönetimi istifaya davet etti

Vodafone Park önünde toplanan Beşiktaş taraftarları, Ahmet Nur Çebi’ye: “Yeter artık Ahmet, Beşiktaş’ı terket.”

“Başkan olsana Başkan olsana, Trabzon’una Başkan olsana!” tezahüratları yaparak Ahmet Nur Çebi’yi istifaya davet ettiler.

Beşiktaş taraftarının tepkisi genel kurula çağrı getirdi.

Beşiktaş eski başkan adaylarından divan kurulu üyesi Hürser Tekinoktay, mevcut yönetimin mali genel kurulda ibra edilmemesi halinde görevlerinin biteceğine dikkat çekerken seçilmiş kurullara da çağrıda bulundu.

Ahmet Nur Çebi yönetiminin meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir diyen Hürser Tekinoktay, mali kongrenin aylardır ertelenenmesine ses çıkartmayan başkan adaylığını açıklayan üyeler ile bağımsız kurulları eleştirdi.

Tekinoktay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Beşiktaş Kurullarının ve tüm Beşiktaşlıların dikkatine,

1- Beşiktaş Başkanı, Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiasının güvenini kaybetmiştir.

Bu neden ile Mayıs ayında yapılması gereken BJK Mali Genel Kurulda son iki yıl bize büyük hüsranlar yaşatan ve Fulya Davasını zaman aşımına sokan mevcut yönetimin ibra olmaması söz konusuyken;

Hürser Tekinoktay : “Taraftarın sesine kulak verin. Ahmet Nur Çebi yönetimini ibra edilmez ise 30 gün içinde seçime gidilir. ”

2-Başkan adaylıklarını yıllar önce açıklayan adayların ve seçilmiş bağımsız kurulların bu duruma tek bir kelime etmemiş olmaları manidardır. Oysa meşruiyeti tartışılır hale gelmiş yönetimin İBRA olmaması halinde en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gidileceği tüzük ve kanunca muteberdir.

3- Hal böyle iken mali kongrenin yapılmamasına tepkisiz kalan ve genel kurul çağrısı yapmayanların sezon başı oluşabilecek başarısızlıkların paydaşı olacağı aşikardır. Sayın kurullar unutmayın siz bağımsız olarak seçildiniz. Sokağın ve Beşiktaş’ın gerçek sahibi olan Beşiktaşlıların seslerine kulak vermelisiniz.

Beşiktaş Kurullarının ve tüm Beşiktaşlıların dikkatine, 1- Beşiktaş Başkanı, Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiasının güvenini kaybetmiştir. Bu neden ile Mayıs ayında yapılması gereken BJK Mali Genel Kurulda son iki yıl bize büyük hüsranlar yaşatan ve Fulya Davasını zaman… https://t.co/XnisaoINIU — Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) July 18, 2023

Beşiktaş taraftarları, Ahmet Nur Çebi’ye: “Yeter artık Ahmet, Beşiktaş’ı terket.”

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