Beşiktaş yönetimi UEFA’ya savunma verdi

İkili olası bir men cezasına karşı Ceferin’e savunma verdi. Görüşme öncesi Ahmet Nur Çebi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e forma hediye etti.

Ahmet Nur Çebi, UEFA’ya ne söz vermişti?

Beşiktaş’ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Ajansspor’un haberine göre Ahmet Nur Çebi finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA’ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA’nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.

Borçları düşürme sözünü tutamadı

Ancak ortaya konulan hedeflere ulaşılamadı ve Beşiktaş’ın borcu 4 milyar 600 milyon liraya çıktı. Çebi yönetimi, kulübü 3 milyar seviyesinde borçla devralmıştı. Ancak yönetim kulübü devraldığında yaptığı mali değerlendirmede geçmişten kaynaklanan borçların faiz yükü nedeniyle yeni bir borçlanma yapılması dahi 2021 sonu itibarıyla sonunda borçların 4 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Borç artışına tazminatlar ve tescil edilemeyen futbolcular büyük etken oldu

Ancak Ahmet Nur Çebi TFF’nin kararı gereği Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecekken 18 yabancı oyuncu ile sözleşme yaptı.

Lisans tescil işlemlerini yaptıramadığı futbolculara yüksek miktarda yaptığı maaş ödedi. Bunun dışında Abdullah Avcı’ya ödediği 20 milyon TL tazminat dışında başta Villarrel’den aldığı Victor Ruiz’e maaşını ödeyemeyen Ahmet Nur Çebi Beşiktaş kulübünün 2.5 milyon euro (Yaklaşık 25 milyon TL) tazminat ödemesine sebep oldu.

Avcı ve Ruiz dışında bazı futbolculara ödediği tazminatların dışında bu sezon başı yapına yüksek maliyetli oyuncular nedeniyle yine tasarruf sağlayamadı.

Rizespor’a transfer olan Gedson Fernandes için 6 milyon euro ödendi

Tüm bu borçlanmaya sebep olan tazminatlara ek olarak geçtiğimiz günlerde Rizespor’a transfer olan Gedson Fernandes için Benfica Kulübü’ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecek olması Ahmet Nur Çebi’nin borçlarını düşürme vaadini gerçekleştiremedi.

Ahmet Nur Çebi: Sebep Pandemi ve Fikret Orman yönetimi

Ahmet Nur Çebi UEFA’da borçlara dair yaptığı savunmada pandemi koşullarının maç günü hasılatları üzerindeki olumsuz etkisi ve döviz kurundaki çok büyük sıçramayı dile getirdi. Geçmiş dönemden devam eden ve ayrılmak istemeyen yüksek kontratların da borcu üzerinde olumsuz etki yarattığı bu yüzden şampiyonlar liginde başarılı olamadıklarını ve gereken transferleri yapamadıklarını vurgulandı.

Ağır kontratlı olanlar gidiyor, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı projesi hayata geçiyor

Ahmet Nur Çebi, bu sezon sonu itibarıyla çok yüksek ücret alan oyuncuların kontratlarının biteceğini, gençlere ağırlık verilen daha düşük maliyetli bir takımın kurulacağını vurgularken, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile planladıları öz kaynak projesi ile bunun ilk adımlarının da atıldığını anlattı.

Kaynak: Beşiktaş Postası