Beşiktaş’ta hafta sonu yapılacak olan mali genel kurulu öncesi tansiyon yükseliyor.

BJK Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibinin yaptığı toplantıların yoğunlaştığı öğrenildi.

Yapılan toplantılarda Fikret Orman dönemlerinin ibra edilmemesi gerektiğine dair söz birliği edilirken, Fikret Orman dönemini ibra etmenin hainlik olduğu söylemleri de kullanılmakta olduğu öğrenildi.

Yine kulislerde dolaşan başka bir haber de Ahmet Nur Çebi’nin Fikret Orman ile görüşmek ve aradaki soğukluğu kaldırmak istediği gelen bilgiler arasında.

Bu talepler karşısında Fikret Orman’ın şu ana kadar görüşmeyi red ettiği hatırı sayılır bir arabulucunun da başka bir girişimde bulunduğu sızan bilgiler arasında.

Mali kongre öncesi Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi anlaşamaz ise genel kurulun yapısı üçe bölünecek

Mali kongre öncesi Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi anlaşmaması halinde Köy içinin başı çektiği Fikret Orman ve Serdal Adalı’nın destekçileri ciddi kemik bir grup oluşturuyor.

Trabzonlu iş adamları ve bürokratları kökenli bir grup ile birlikte Murat Aksu’nun da Ahmet Nur Çebi’ye destek vereceği biliniyor.

Diğer taraftan daha genç olmasına rağmen Seba’cılar diye bilinen idealist bir yapıya sahip üyelerin oluşturduğu bağımsız gruplar genel kurulun yapısını oluşturan üçüncü zemin oluyor.

Bu yapı önceki seçimde Süleyman Seba döneminde kulüpte futbol antrenörü olarak görev almış olan başkan adayı Hürser Tekinoktay’ı desteklemişti.

Son divan toplantısında Fikret Orman’ın kimden şikayet ediyorsun kim sana muhalefet yapıyor diyerek Ahmet Nur Çebi’ye sorduğu soruya cevap olarak Çebi’nin önceki dönemde başkan adayın olan Hürser Tekinoktay demişti.

Ahmet Nur Çebi’nin deyimiyle bir tarafta Süleyman Seba zeminli olan ve muhalefet lideri Hürser Tekinoktay, diğer tarafta 7 yıllık eski iktidar ortağı Fikret Orman diğer tarafta Murat Aksu ve TİAB destekli Ahmet Nur Çebi var.

Hürser Tekinoktay hiç bir dönemi peşinen ibra etmediğini gerekçeleriyle birlikte duyurdu

Hürser Tekinoktay ise dün akşam saatlerinde:

“Sevgili Dostlarım, Kıymetli Beşiktaşlılar Hepinizin bildiği üzere kulübümüzü denetleyen KPMG firmasındaki görevli arkadaşın kovid olmasından dolayı 2 yıldır yapılamayan Mali Kongremiz bu hafta sonu yapılabilecektir.

Görev alan yönetim kurullarının idari ve mali bakımdan ibrası, ayrı ayrı oya sunulacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki düzenlenecek kongre de, 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının idari ve mali bakımdan ibrası, ayrı ayrı oya sunulacak.

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık Cumartesi Günü Yapılacak

BJK Kulübünün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.

2019 Yılına istinaden 3 dönem oylanacak

01.01.2019 – 12.05.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

9- 12.05.2019 – 20.10.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

10- 20.10.2019 – 31.12.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

Sevgili Dostlarım, Kıymetli Beşiktaşlılar Hepinizin bildiği üzere kulübümüzü denetleyen KPMG firmasındaki görevli arkadaşın kovid olmasından dolayı 2 yıldır yapılamayan Mali Kongremiz bu hafta sonu yapılabilecektir.

25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantılarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için İstanbul’un çeşitli semtlerinden BJK Akatlar Spor Kompleksi’ne servisler kaldırılacaktır.

Servis saatleri ve güzergahları şöyle:

Bostancı – İDO Deniz Otobüsleri Terminali Önü: 08.30

Kadıköy – Rıhtım Cad. Haldun Taner Sahnesi: 08.30

Bakırköy – Carousel AVM Önü: 08.30

Aksaray – İSKİ Önü: 08.30

Kabataş – Benzin İstasyonu (İskele Yanı): 08.30 – 08.45 – 09.00 – 09.15

Beşiktaş – Deniz Müzesi Önü: 08.40 – 08.50 – 09.10 – 09.20

Zincirlikuyu – Metrobüs Çıkışı (Levent Yönü): 08.50 – 09.00 – 09.20 – 09.30

Dönüş servisleri, toplantıların bitmesinden sonra yapılacaktır.

KONGRE GÜNDEMİ

1- Açılış

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması

5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması

6- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 2009-2019 dönemine ilişkin hazırlanan Özel Amaçlı İnceleme Raporu ile ilgili bilgi verilmesi,

7- Raporların Görüşülmesi

8- 01.01.2019 – 12.05.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

9- 12.05.2019 – 20.10.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

10- 20.10.2019 – 31.12.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

11- 2020 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması

12- Derneğimizin 12074 Sicil Numaralı Üyesi Sinan Vardar Hakkında Disiplin Kurulu Tarafından Verilmiş Olan Üyelikten İhraç Cezasının Bir Kez Daha Disiplin Kurulunca Gözden Geçirilmesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması

13- Dilek ve Temenniler

14- Kapanış

Not: Sicil No’su 32160’e kadar olan (32160 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2019 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübümüzün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermeleri gerekmektedir.

2019 Yılı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için TIKLAYIN

2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık Pazar Günü Yapılacak

Kulübümüzün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık 2021 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Açılış

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması

5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması

6- Raporların Görüşülmesi

7- 01.01.2020 – 31.12.2020 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

8- 2021 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması

9- 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yıllık Aidat Bedelinin Belirlenmesi

10- Basketbol Faaliyetlerinin, 29.05.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tüm Aktif ve Pasifi İle Birlikte Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye Devrinin Onaylanması

11- Dilek ve Temenniler

12- Kapanış Not: Sicil No’su 32497’e kadar olan (32497 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2020 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübümüzün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermeleri gerekiyor.

TIKLAYIN 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için

https://www.nationalturk.com/gundem/besiktas-yoneticisi-safak-mahmutyazicioglunun-olay-aciklamalari-gundemden-dusmuyor/