ABD İran Savaşı! İran’dan yeni saldırı dalgası

ABD İran Savaşı! İran saldırıların dozunu artırıyor

ABD İran Savaşı‘nda İran, ‘Sadık Vaad-4’ operasyonunda 87. dalgayı başlattı: İsrail’in stratejik merkezleri ile bölgedeki ABD askeri varlıkları hedef alındı

ABD İran Savaşı‘nda İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı şehid Amiral Ali Rıza Tengsiri ve deniz kuvvetleri mensupları anısına Sadık Vaad 4 operasyonunun 87. dalgasını başlattı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada; çeşitli bölgelerdeki komuta kontrol merkezlerinin, insansız hava aracı hangarlarının, lojistik mühimmat depolarının yanı sıra ABD ve İsrailli pilotlar ile askeri personelin bulunduğu gizli merkezlerin hedef alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında bölgedeki beş ABD üssü ile İsrail’in güney, orta ve kuzey kesimlerinde yer alan askeri merkezlerin vurulduğu kaydedildi. Hedef alınan noktalar arasında işgal altındaki Filistin’in Hayfa Körfezi, Kiryat Şmona, Tel Aviv, Birüssebi ve Dimona kentlerindeki İsrail’in stratejik merkezleri ile bölgedeki terörist ABD güçlerine ait el-Harc, el-Cufeyr ve Victoria üsleri gibi stratejik merkezler yer alıyor.

Açıklamada, saldırının İmad, Kıyam ve Hürremşehr-4 tipi sıvı ve katı yakıtlı balistik füzelerin yanı sıra kamikaze tipi İHA’lar ile yüksek hassasiyetle icra edildiği vurgulandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 87. dalga kapsamındaki bileşik operasyonların birkaç aşamada devam ettiğini belirterek, İsrail ordusunun Kuveyt’teki su arıtma tesislerine yönelik saldırısını “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve kınadı.

Açıklamada, İran’ın vuruş gücünün hedefinde yalnızca Amerikan askeri unsurları ile İsrail’in askeri ve güvenlik merkezlerinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Batı Asya ülkelerine, bölgenin istikrarını bozmaya yönelik fitneye karşı teyakkuzda olma çağrısı yapıldı.