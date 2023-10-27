Galatasaray Ses Yükseltti! “Kadıköy’de Bile Oynarız”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanmasına tepkiler yükseliyor.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan’da oynayacakları Süper Kupa maçının Türkiye’ye alınması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin Öztürk, Fenerbahçe ile 30 Aralık tarihinde yapacakları ve Suudi Arabistan’da oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın Suudi Arabistan’da yapılacak olmasının taraftarları ve kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Öztürk şunları söyledi:

“Fenerbahçe ile önce ligde evimizde oynayacağız sonra Süper Kupa maçında karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız.

Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet’in 100. yılında başka ülkede oynamak. Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum.

Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da istediği budur. TFF’nin yanlış kararından dönmesi gerekmektedir. Ankara’da mı, Samsun’da mı oynarız bilemem. Kadıköy’de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayalım.”

Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa finali

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